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MLB／紅襪送走貝茲 洋基教頭：不想念與他交手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

紅襪將2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）送到道奇，洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言：「並不難過他去了國聯」，但他表示紅襪是支聰明的球團，很清楚現在所下的每一步棋，都是為了球隊所做的最好的決定。

距離春訓投、捕報到日只剩不到一周，球員們陸續現身春訓基地，備戰新球季；布恩今天在洋基坦帕基地受訪，對於紅襪交易送走貝茲，他說：「我並不想念一年要面對他18次，這是確定的。」但他也提到，「紅襪是支聰明的球團，很清楚必要的手段，我確信他們所做的是對球隊最好的決定。」

在這筆尚待通過的三方交易中，紅襪脫手即將在今年季後成為自由球員的貝茲，提前換回新秀，避免在季後落得兩頭空，也一併打包送走年薪達3100萬美元的投手普萊斯（David Price）。

儘管紅襪戰力削弱，但洋基自身也在季前就傳來壞消息，先發投手派克斯頓（James Paxton）腰椎進行手術，預計缺席三到四個月，春訓還得先找出一位五號先發。

布恩對此表示，「毫無疑問，現在確實是有個空位在那，但我們會試著讓幾個人都做好準備，這是一場長期戰，勢必還會有其他機會，我們希望球員都做好準備，而我們會做出好決定，因為我們有很多好的選項。」

洋基在美聯東區的突圍之路看似開出一片坦途，但布恩不敢大意，「我們還有很長一條路要走，這是個漫長的球季，而我們的工作就是做好準備，贏得冠軍。」

紅襪 洋基
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