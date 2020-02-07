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MLB／「如貝比魯斯賣洋基」送走貝茲紅襪迷難接受

聯合報 / 記者藍宗標／綜合報導
紅襪脫手成功，送貝茲與普萊斯到道奇。 （美聯社）

紅襪隊下周將展開春訓，不但總教練還未找到人選，重量級球星貝茲被交易到道奇隊，更是傷了不少球迷的心，反觀道奇聲勢水漲船高，苦等卅二年的世界大賽冠軍有機會到手。

紅襪原任教頭柯拉前年領軍擊敗道奇，奪下隊史第九冠，但因涉入二○一七年太空人隊偷暗號事件下台，最近已有波士頓媒體預測，紅襪開訓時可能沒有總教練，目前看來是有可能。

紅襪一個月前才和貝茲簽下一年二千七百萬美元合約，前天卻把他和一百五十勝左投普萊斯換給道奇，讓很多紅襪球迷無法接受。

紅襪送走貝茲對球迷造成的震撼，甚至有美媒誇張形容，如紅襪一九二○年把「棒球之神」貝比魯斯賣給洋基隊。

道奇去年打出國聯最佳的一○六勝紀錄，完成分區七連霸，但在季後賽首輪不敵國民隊，今年團隊戰力本來就被看好，挖進前年美聯ＭＶＰ貝茲後，已有專家評估勝場數可能超過去年，再嘗一九八八年世界大賽封王滋味。

道奇調整投手群戰力，把日籍投手前田健太送到雙城隊，ＥＳＰＮ預測他將是雙城開季第三號投手；這對一直想爭取固定先發的前田也是好事，新球季只要先發場次、投球局數達到一定水準，年薪很有機會再衝到一千萬美元以上。

前田二○一六年和道奇簽下八年二千五百萬美元合約，單季保障薪資只有三百萬美元，另訂先發場次、局數在內的激勵條款，過去四季只有一六年領到一千一百九十萬美元，之後未再有單季千萬美元身價。

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