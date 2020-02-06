MLB／雙城預想第3號投手 前田投愈多賺愈多

道奇隊日籍投手前田健太被交易到雙城隊，新球季扛起先發重任沒有太大問題，ESPN預測他將是雙城開季第三號投手；對前田而言，若能整季固定先發再好不過，只要先發場次、投球局數達到一定水準，年薪很有機會再衝到一千萬美元以上。

前田2016年季前和道奇簽下八年2500萬美元合約，走完一半被換到雙城，對他來說並非壞事，畢竟過去四年單季保障薪資只有300萬美元，必須靠先發場次、投球局數在內的激勵條款加薪，兼任先發、後援投手想拚高薪當然受限，未來若能在雙城固定先發，這位31歲老將十分樂意。

前田的合約被認為不太尋常，除了基本年薪外，激勵條款包括每年視先發場次、最高可領650萬美元，投球局數也是愈多愈好，最高350萬美元。

道奇過去三個球季都在八、九月把前田從先發降到牛棚，延續到季後賽，這位日籍好手的心情可想而知；從他在道奇四年的年薪加獎金看來，除了2016年32場先發、投175.2局寫下個人單季新高，領到1190萬美元，接下來三季分別是725萬、600萬、840萬美元，再也沒有回到千萬身價。

雙城去年101勝61敗，在美聯中區排名第一，整季307轟是大聯盟30隊最多，但在季後賽首輪遭洋基隊三戰清盤。

ESPN預測雙城新球季前五號先發投手依序是貝瑞歐斯（Jose Berrios）、歐多瑞齊（Jake Odorizzi）、前田、皮內達（Michael Pineda）、貝利（Homer Bailey），前田過去在道奇投出47勝，其中三季達到二位數勝投，今年轉戰美聯戰場值得期待。