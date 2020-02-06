MLB／球迷傷心貝茲離隊 有如魯斯被賣到洋基

紅襪隊昨天把重量級球星貝茲（Mookie Betts）送給道奇隊，立刻成為轟動美國棒壇的大事，也讓不少紅襪球迷吃驚不已；這筆交易案的震撼程度，「波士頓先驅報」甚至喻為1920年紅襪把「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）賣給洋基隊。

紅襪1月10日和貝茲簽下一年2700萬美元合約，寫下大聯盟符合薪資仲裁資格球員最高身價紀錄，沒想到春訓還沒開始，就把他和左投普萊斯（David Price）一起交易給道奇，讓很多紅襪球迷無法接受。

20歲紅襪球迷渥林傑（Jake Wallinger）用「心碎」形容此事，衝到波士頓芬威球場搶購貝茲相關商品，就怕再過不久就會下架。

渥林傑表示，貝茲是繼威廉斯（Ted Williams）之後，紅襪近80年最佳球員，他非常完美，沒有人可以取代。

紅襪下周將展開春訓，備戰3月27日開打的新球季，不只前年美聯MVP、打擊王貝茲離隊，原任總教練柯拉（Alex Cora）因為2017年太空人隊偷暗號事件下台後，接替人選也未出爐，不少球迷對於這個球季感到不安。