細數十年前選秀 如今大放異彩的狠角色

2010梯大聯盟業餘選秀會，最耀眼兩顆星乃是來自南內華達學院怪物哈波(Bryce Harper)，以及布里多邁阿密私校游擊大物馬恰多(Manny Machado)，整體來說，其平均水平都沒有上一屆2019梯般耀眼。不過，話雖如此，仍出產不少現今大聯盟球隊中大放異彩的狠角色。

第一輪第一指名：華盛頓國民─哈波(Bryce Harper)

就在前一年國民隊才選入了「天才小史」史特拉斯堡(Steven Strasburg)，隔年又再度拿到狀元籤，而這次上帝送給國民隊的禮物，則是被媒體譽為不世奇才的哈波。為了能提早進入職業選秀，哈波在經紀人波拉斯(Scott Boras)運籌帷幄下，以同等學歷之姿就讀二年制南內華達學院，率先受到木棒洗禮。最終也不負國民隊期望，以短短兩季就成為國民隊大聯盟陣中一員。入選全明星賽、年度最佳新秀與國聯年度最有價值球員都是哈波的囊中之物，但最終哈波仍無法如國民隊預期般與史特拉斯堡組成球隊中興的核心人物，主要是因為哈波個人桀驁不馴個性使然。就在2019年季初，哈波與費城人簽下一紙13年3億3000萬美金超級合約，卻沒想到該年國民竟然贏得隊史第一座總冠軍，令哈波顏面盡失。

第一輪第三指名：巴爾的摩金鶯─馬恰多(Manny Machado)

2010年選秀探花馬恰多。 法新社

馬恰多實在是沒有辜負金鶯用探花籤選他。6季在巴爾的摩征戰，馬恰多四度入選全明星賽，其中單季30轟球季就多達3季，在守備方面，馬恰多也不遑多讓搶下兩屆金手套獎。只可惜，馬恰多終究無法獨自撐起球隊，以致於2018年交易大限時被交易至道奇。來到道奇後，馬恰多不負眾望幫助球隊打進睽違已久的世界大賽，但還是不敵紅襪。季後，馬恰多與教士隊簽下一份價值10年3億美金超級大約。

第一輪第七指名：紐約大都會—哈維(Matt Harvey)

2010年第七指名哈維。 美聯社

黑暗騎士哈維是2010選秀會上最耀眼投手大物。當然哈維在登上大聯盟首個完整球季也繳出應有身手，9勝5敗，ERA2.27讓他入選明星賽，也讓他在該年塞揚獎選票上位居第四。值得注意的是，在2010年選秀會上，大都會還在第九輪選進了長髮哥狄葛隆(Jacob deGrom)。此外，雷神辛德賈德(Noah Syndergaard)也在這年於首輪被藍鳥挑走，之後在2012年被交易至大都會，與哈維、狄葛隆組成令人聞風喪膽的火球先發輪值，幫助大都會在2015年順利取得世界大賽資格。但好景不常，在哈維的傷痛之下，迅速解散。2018年後，哈維慘遭大都會釋出，之後曾被紅人與天使網羅，但都無法找回原本該有的身手。黑暗騎士的哈維傳說也就此打住。

第一輪第13指名：芝加哥白襪—塞爾(Chris Sale)

2010年第13指名的塞爾，其三振實力是美聯打者最大的夢魘。 路透

塞爾人高馬大，投球姿勢有如大鵬展翅，因次被冠有「禿鷹」綽號。塞爾打從入行首季就被白襪隊賦予重任。塞爾在小聯盟僅短短歷練11場比賽後就被叫上大聯盟，這時候才距離選秀會結束不到兩個月。看似揠苗助長，但是白襪仍舊是小心翼翼的呵護這位未來王牌。在生涯前兩季，塞爾都是以牛棚投手身份出賽，直到2012年才轉任至先發。然而來到先發位置後，塞爾則是充分展現出強力投手表現，其三振實力是美聯打者最大夢魘。2016轉隊至紅襪後，塞爾依然是展現出傲人的三振能力，屢屢創下許多三振紀錄。

第一輪第23指名：邁阿密馬林魚—葉力奇(Christian Yelich)

2010年第23指名的葉力奇，是新一代強力打者代名詞。 美聯社

被台灣網友稱為「耶律齊」的大聯盟長打好手葉力奇，同樣也是2010梯出產的新秀。儘管葉力奇在馬林魚時期就展現出過人的打擊實力，但是直到他被交易至釀酒人後，葉力奇才開始出現明星球員與招牌球星架勢。2018年葉力奇被送至寒冷的密爾瓦基後，不僅打擊率冠絕國聯，OPS、全壘打數與打點都在國聯中名列前茅，最後為自己贏得了一座國聯單季年度最有價值球員。而2019年如果葉力奇沒有因為受傷提早退出戰場，要不然很有機會蟬聯國聯MVP。葉力奇未來可說是大聯盟裡新一代強力打者代名詞。

此外，在這一屆選秀會裡，藍鳥隊最後在第18輪中選了現今的小熊明星三壘手布萊恩特(Kris Bryant)，另外運動家隊則是在第31輪中把法官賈吉(Aaron Judge)給挑走，不過，最後都沒有完成簽約，兩人往後皆在2013選秀會中再度出現。