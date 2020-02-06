MLB／小熊甩賣布萊恩 國民、費城人最積極

2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）轉戰道奇後，各界隨之聚焦另一位MVP級人物；2016年國聯MVP布萊恩（Kris Bryant）是否穿著小熊球衣展開2020年球季，還是未知數，據傳多支國聯球隊都向小熊打探交易，其中以費城人和國民態度最積極。

小熊已將布萊恩上架測試交易水溫多時，在日前仲裁結果出爐，確定他要到2021年才會取得自由球員資格後，各隊的詢價聲浪更加熱絡。

美媒報導指出，已有多支國聯球隊向小熊接洽，提出願意送上的新秀菜色，但目前還不確定交易是否會在球季開打前發生，小熊也可能等到7月交易大限前再做定奪。

今冬自由市場上的兩位重量級三壘手，瑞登（Anthony Rendon）與天使簽約，唐納森（Josh Donaldson）投奔雙城，爭取失利的國民和費城人，如今都在爭取交易布萊恩的電話線上，尋求補強三壘戰力。

費城人去年才在自由市場上搶下哈波（Bryce Harper），但成效並未反映在戰績上，僅打下81勝81敗，在國聯東區只贏過馬林魚一隊。費城人為此今冬繼續著手補強，而哈波與布萊恩為兒時玩伴，若費城人出手爭取布萊恩得手，這對來自賭城的超級好友在費城聚首，確實話題十足。