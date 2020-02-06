MLB／紅襪自廢武功 洋基老闆：他們會回來的

紅襪為了縮減團隊薪資，送出貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price）兩大球星，讓洋基原本就備受看好的美聯東區出線情勢更加明朗，但老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）對此可不敢掉以輕心，「紅襪遲早會回到爭冠位置，而光芒今年也絕對會很難纏。」

這筆重磅交易傳了許久，終於在昨天拍板，紅襪將正值顛峰的2018年美聯MVP貝茲送往道奇，一併脫手高薪投手普萊斯，藉此鬆綁團隊薪資。

然而紅襪並非小市場球隊，卻為了降薪而削弱自身實力，也引發媒體與球迷批評，波士頓當地媒體評價這筆交易，寫著「紅襪將會永遠為送走一位正值巔峰的超級球星而後悔」、「2021年10月時，紅襪將連續第三年錯過季後賽」。

身為美東世仇球隊，看待這筆交易的發生，史坦柏瑞納坦言：「並沒有嚇到我，因為這消息已經傳了很久，這絕對會是一項困難且複雜的決定。」但他表示，美聯東區依然不好混，「你知道波士頓會回來的，就算他們今年退出競爭，他們遲早會回來的，而光芒今年也絕對會很難纏，那是一支優秀的年輕隊伍。」

史坦柏瑞納今天也在訪問中回應太空人偷暗號一事，他表示，「消息出來時，我跟所有人一樣難過，因為那對我們球隊造成了直接的影響，但為了比賽好，我們需要繼續前進，我相信我們在去年和前年都具有爭冠實力，但今年我們又更強了。」