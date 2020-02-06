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MLB／洋基傷兵潮燒到今年 派克斯頓動刀缺席3到4個月

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

洋基去年的傷兵潮恐怕還沒畫下句點，今年球季還沒開打，今天就宣布一名重大傷兵，先發投手派克斯頓（James Paxton）進行腰椎椎間盤手術，預計缺席三到四個月，洋基在春訓期間還得先找出五號先發。

派克斯頓過去效力水手時，就曾因腰痛進入傷兵名單，這次傷勢可能來自宿疾惡疾。洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，派克斯頓在去年9月投完例行賽最後一戰後，就曾回報不適，也接受注射治療，同樣的傷勢也影響在他美聯冠軍賽推遲一場先發。

凱許曼指出，派克斯頓的傷勢在季後接受多位醫生診斷，都認為不需進行手術，但在近4到6周前，派克斯頓聯繫球團，表達仍然持續有不適狀況，最終決定進行手術，預計缺席三到四個月。

洋基今年先發輪值將由九年3.24億美元天價合約簽下的柯爾（Gerrit Cole）掛頭牌，加上田中將大、塞佛里諾（Luis Severino）和哈普（J.A. Happ），在派克斯頓掛傷後，暫時還少一人。

蒙哥馬利（Jordan Montgomery）進行TJ韌帶置換手術後，在去年季末復出登板兩場，今年將以健康姿態投入春訓，被預料將是五號先發的代班人選，凱許曼對此回應，「蒙哥馬利在2017年為自己爭取到先發位置，他是沒人預料到的黑馬，所以誰又能說金恩（Michael King）、塞沙（ Luis Cessa）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）或賈西亞（Deivi Garcia）不可能呢？我們就等著看吧！」

洋基 柯爾
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