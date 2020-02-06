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MLB／太空人沒被禁賽 涉賭安打王羅斯爭取解禁

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟安打王、紅人傳奇球星羅斯（Pete Rose）再次按下傳送鍵，送出請願書，希望自永久禁賽名單中除名，藉此獲得名人堂候選資格，而這次他找到極佳的施力點。

ESPN今天率先刊載這份長達20頁的請願書，收件人為大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）辦公室，羅斯透過律師表達，近期太空人偷暗號的懲處結果出爐，但沒有任何球員在處分名單內，相較之下，羅斯因下注自己出賽或執教的比賽而遭到大聯盟永久驅逐，顯得處分過重。

請願書中提到，「2017與2018年世界大賽冠軍都明確與電子設備竊取暗號相關，敵隊球員與旁觀者都很清楚，太空人與紅襪的作弊都改變了比賽結果，或許更決定了兩屆世界大賽冠軍。」相比之下，「從未有任何人懷疑羅斯的行為影響了比賽結果或球員表現，更別提定罪」、「沒有任何指控，聲稱羅斯失當的行為導致對手在比賽中得利」。

羅斯大聯盟生涯累積4256支安打，排名史上第一，退役後旋即在紅人展開執教生涯，但也在此時遭爆出下注比賽，而使得傳奇生涯蒙塵，他在1989年簽下同意書，接受大聯盟永久禁賽，但未承認下注比賽，直到15年後才在自傳中承認，1980年代於紅人比賽中下注。

羅斯在2015年12月就曾向大聯盟遞交請願書，希望自永久禁賽名單除名，但遭曼弗瑞否決，2017年曾向名人堂提出要求，希望進入票選名單，同樣遭到駁回；這回逮住太空人違規竊取暗號，卻沒有球員遭到禁賽的間隙，再次向大聯盟送出請願書。

已經高齡78歲的羅斯，主要目的當然是重獲名人堂票選資格，專欄作家海曼（Jon Heyman）在ESPN報導這則新聞後即表態，「我認為羅斯至少應該被准許出現在名人堂票選名單上，而我也會投給他，是的，他下注比賽，他也說謊了，但他是一位名人堂球員。」

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