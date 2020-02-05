MLB／道奇補進貝茲 世界大賽封王大漲5%

道奇隊今天和紅襪隊完成重量級交易，補進兩大咖貝茲（Mookie Betts）、普萊斯（David Price），本來就被看好的團隊陣容再度加分。 圖／美聯社、歐新社 分享 facebook

道奇隊今天和紅襪隊完成重量級交易，補進兩大咖貝茲（Mookie Betts）、普萊斯（David Price），本來就被看好的團隊陣容再度加分；美國媒體CBS引用運動網站SportsLine的數據，道奇光是吸收貝茲，世界大賽封王機率就上漲超過5%。

道奇去年打出106勝，完成美聯西區七連霸，也是國聯最多勝球隊，但在季後賽首輪不敵國民隊；儘管道奇季後沒有太多補強動作，仍被視為新球季贏得世界大賽冠軍的熱門球隊，補進前美聯MVP貝茲後，全隊氣勢更高。

貝茲跳槽道奇後，將會擔任右外野手，去年國聯MVP貝林格（Cody Bellinger）鎮守中外野，先發打線更具破壞力，兩名左投柳賢振、希爾（Rich Hill）離隊後，普萊斯也可提供戰力，目前道奇情勢水漲船高。

大聯盟新球季3月27日開打，道奇、洋基都被看好有機會拚進世界大賽，是否上演夢幻對決值得期待。

SportsLine推測，道奇多了貝茲，今年勝場數可能超過去年，奪下分區冠軍機率高達95.4%，也有45.5%的機率獲得國聯冠軍，贏得世界大賽冠軍則從原來24%升至29.2%，一口氣漲了5.2%。