親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

運動筆記史上「最科技」路跑！Yahoo 321 RUN火熱報名中！全民運動抗肺炎，揪團瘋狂吃草莓。
健行筆記【台中。龍井】親子適宜健行步道。 竹坑南寮登山步道全球唯一 1條2分鐘走完的古道
NBA賽事懶人包 (2月5日)賽事精華- 馬刺 vs. 湖人 (2月5日)

MLB／道奇補進貝茲 世界大賽封王大漲5%

2020-02-05 20:13聯合報 記者藍宗標／即時報導

道奇隊今天和紅襪隊完成重量級交易，補進兩大咖貝茲（Mookie Betts）、普...
道奇隊今天和紅襪隊完成重量級交易，補進兩大咖貝茲（Mookie Betts）、普萊斯（David Price），本來就被看好的團隊陣容再度加分。 圖／美聯社、歐新社
分享

道奇隊今天和紅襪隊完成重量級交易，補進兩大咖貝茲（Mookie Betts）、普萊斯（David Price），本來就被看好的團隊陣容再度加分；美國媒體CBS引用運動網站SportsLine的數據，道奇光是吸收貝茲，世界大賽封王機率就上漲超過5%。

道奇去年打出106勝，完成美聯西區七連霸，也是國聯最多勝球隊，但在季後賽首輪不敵國民隊；儘管道奇季後沒有太多補強動作，仍被視為新球季贏得世界大賽冠軍的熱門球隊，補進前美聯MVP貝茲後，全隊氣勢更高。

貝茲跳槽道奇後，將會擔任右外野手，去年國聯MVP貝林格（Cody Bellinger）鎮守中外野，先發打線更具破壞力，兩名左投柳賢振、希爾（Rich Hill）離隊後，普萊斯也可提供戰力，目前道奇情勢水漲船高。

大聯盟新球季3月27日開打，道奇、洋基都被看好有機會拚進世界大賽，是否上演夢幻對決值得期待。

SportsLine推測，道奇多了貝茲，今年勝場數可能超過去年，奪下分區冠軍機率高達95.4%，也有45.5%的機率獲得國聯冠軍，贏得世界大賽冠軍則從原來24%升至29.2%，一口氣漲了5.2%。

道奇世界大賽

延伸閱讀

MLB／道奇組MVP外野 塞揚輪值怕季後賽軟...

MLB／紅襪脫手成功 送貝茲與普萊斯到道奇

MLB／紅襪賣不賣貝茲？道奇、教士近日等回覆

MLB／紅襪與道奇深談 貝茲+普萊斯包裹

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

MLB／道奇組MVP外野 塞揚輪值怕季後賽軟手

2020-02-05 13:46

費爾斯揭偷暗號醜聞 是吹哨英雄還是抓耙仔？

2020-02-05 07:00

MLB／托瑞斯興奮改守游擊 幫洋基封王比開轟重要

2020-02-05 19:12

MLB／紅襪脫手成功 送貝茲與普萊斯到道奇

2020-02-05 10:52

MLB／完全比賽十周年 費城人退休哈勒戴背號

2020-02-05 09:04

MLB／誰沒投基特 名人堂沒公開

2020-02-05 08:27

MLB／春訓是關鍵 陳偉殷加入中華隊難度超高

2020-02-05 00:37

MLB／水手第五號先發 ESPN直接點名陳偉殷

2020-02-04 18:00

MLB／大都會新教頭 有自信修好終結者迪亞茲

2020-02-04 13:23

MLB／大谷翔平拚二刀流開季 天使隊請願中

2020-02-04 11:18

MLB／筒香嘉智菜鳥年 光芒官網估至少20轟

2020-02-04 10:41

MLB／官網評比30隊開幕戰王牌 洋基柯爾奪第一

2020-02-04 09:45

MLB／也從光芒挖角 太空人找克里克擔任新總經理

2020-02-04 09:45

MLB／後國王時代 水手提前續新王牌岡薩雷斯

2020-02-04 08:53

MLB／官網預測開季名單 陳偉殷、張育成在其中

2020-02-04 08:47

紅人史無前例砸錢補強 強勢問鼎分區冠軍

2020-01-30 07:00

唐納森風光加盟雙城 一段精彩的大聯盟旅程

2020-01-29 07:00

偷暗號比用禁藥更可恥 兩球星進名人堂可解套？

2020-01-23 07:00

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯外線連發超越布萊恩 湖人痛宰馬刺

2020-02-05 13:25

NBA／四方交易成形 卡佩拉改當老鷹聯手楊恩

2020-02-05 15:16

NBA／伊古達拉神隱等交易 引莫蘭特向柯瑞喊話

2020-02-05 11:46

NBA／希臘怪物力壓狀元威廉森 裡子、面子雙贏

2020-02-05 11:07

中職／周刊爆蔣智賢夜唱吻辣妹 悍將將予以懲處

2020-02-05 10:10

NBA／害哈登錯失大三元 小瑞佛斯懊惱不已

2020-02-05 15:30

NBA／三分球大賽改制 增設三分線後6英呎遠投

2020-02-05 12:33

NBA／全明星周末登場 各項挑戰賽名單出爐

2020-02-05 08:36

MLB／紅襪脫手成功 送貝茲與普萊斯到道奇

2020-02-05 10:52

NBA／首度碰威廉森 希臘怪物：他有大好未來

2020-02-05 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top