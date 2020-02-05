MLB／托瑞斯興奮改守游擊 幫洋基封王比開轟重要

洋基隊23歲委內瑞拉好手托瑞斯（Gleyber Torres）被喻為新生代重砲，登上大聯盟前兩季已有62轟紀錄，今年開季將扛起先發游擊手重任，他說：「沒考慮安打、全壘打產量，任何個人紀錄都不是重點，最大目標是奪下世界大賽冠軍。」

托瑞斯在洋基前兩季身兼任二壘手、游擊手，防守二壘較多，由於葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）本季跳槽費城人隊，他的守備將以游擊為主，將是生涯全新考驗。

他說：「很興奮回到游擊區（過去在小聯盟的守位），比守二壘更自在。」

洋基去年打出103勝，以美聯東區榜首進入季後賽，但在美聯冠軍戰不太空人隊，最近一座世界大賽冠軍仍停留在2009年。

太空人偷暗號醜聞震撼美國棒壇，造成總教練辛區（ A.J. Hinch）下台，托瑞斯不想多談，只說：「這對太空人真的很糟糕。」

托瑞斯去年38轟、90分打點都寫下個人單季新高，今年有機會挑戰40轟紀錄，但他強調身體健康最重要，每個球季都要更進步。

洋基補進大咖投手柯爾（Gerritt Cole）後，新球季更被看好，托瑞斯表示，去年失敗了，今年要做得更好，想辦法贏更多比賽。