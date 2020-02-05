MLB／道奇組MVP外野 塞揚輪值怕季後賽軟手

道奇換來貝茲，和貝林格組成MVP外野話題十足。 歐新社 分享 facebook

道奇透過交易從紅襪取得貝茲（Mookie Betts）和普萊斯（David Price），讓西岸邪惡帝國的戰力更上一層樓，除了貝茲和貝林格（Cody Bellinger）的MVP外野星度十足外，普萊斯和克蕭（Clayton Kershaw）的塞揚先發輪值也充滿話題。

今年沒在自由市場灑大錢的道奇轉往發展重磅交易，找來2018年美聯MVP貝茲，攜手自家新科國聯MVP貝林格合組超強外野，專家預測兩人將分擔角落防區，由波拉克（A.J. Pollock）把關中外野。

大聯盟官方推特也立刻排出道奇新賽季理想先發打線，由上季29轟的「核彈頭」貝茲空降開路先鋒，第二棒孟西（Max Muncy）去年扛出35轟，第三棒透納（Justin Turner）也有27轟的實力，47轟重砲貝林格擔任第四棒，席格（Corey Seager）、波拉克埋伏在後，最後兩棒為路克斯（Gavin Lux）和史密斯（Will Smith）。

道奇先發輪值也整理成形，王牌克蕭領銜，搭配布勒（Walker Buehler）、普萊斯、史崔普林（Ross Stripling）和烏力亞斯（Julio Urias）； 昔日常被揶揄季後賽軟手症的普萊斯和克蕭如今同隊合體，也讓球迷笑稱道奇季後賽命運更加難測。