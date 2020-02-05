MLB／紅襪脫手成功 送貝茲與普萊斯到道奇

趕在春訓展開之前，紅襪和道奇達成重磅交易，紅襪脫手前美聯MVP貝茲（左）和前塞揚獎投手普萊斯(右)。 美聯社、歐新社 分享 facebook

趕在春訓展開之前，紅襪和道奇達成重磅交易，紅襪脫手前美聯MVP貝茲（Mookie Betts）和前塞揚獎投手普萊斯（David Price），換來以外野新秀佛度戈（ Alex Verdugo）為重點的交易包裹。

在歷經一個月傳聞後，紅襪正式將旗下大將出售，消息來源指出，這可能是筆三方交易，道奇除了送出自家球員當主力外，還會有來自其他隊的新秀成為「同捆包」。

根據知名記者羅森索（Ken Rosenthal）推特，雙城小將葛雷特洛（Brusdar Graterol）為紅襪得到的另一名新秀，是道奇先用日籍投手前田健太向雙城換來的。

紅襪被指出會附上鉅額現金，幫忙支付貝茲今年的2700萬美元薪水，及普萊斯剩下的三年9600萬美元餘額，道奇只需負擔普萊斯的一半薪資。

紅襪已經向另一支買家教士轉達成交消息，而道奇強投布勒（Walker Buehler）聽到球隊完成重大補強後，直接在推特上用「哈哈哈哈哈」表達興奮之意。

另外，道奇也和同城的天使達成另一筆交易，送出外野手彼得森（Joc Pederson），換來內野戰力蘭基佛（Luis Rengifo）。