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MLB／完全比賽十周年 費城人退休哈勒戴背號

2020-02-05 09:04聯合報 記者吳敏欣／即時報導

費城人決定在哈勒戴投出完全比賽十周年紀念日當天，舉辦34號球衣退休儀式。 美聯社
費城人決定在哈勒戴投出完全比賽十周年紀念日當天，舉辦34號球衣退休儀式。 美聯社
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為了追念已逝世的一代強投哈勒戴（Roy Halladay），費城人決定在美國時間今年5月29號，他投出完全比賽十周年紀念日當天，舉辦34號球衣退休儀式。

當天費城人將在主場迎戰同屬國聯東區的敵手國民，賽前除了會有哈勒戴的34號球衣退休活動外，也會在球場外揭開高達六呎的雕像，紀念這位英年早逝的「醫生」。

費城人副總裁巴克（David Buck）表示，「哈勒戴在費城人隊史有不可抹滅的地位，他締造許多特別的時刻，包含了完全比賽，和一場季後賽的無安打比賽，我們很榮幸可以讓他加入球衣退役的費城人菁英們。」

34號將是費城人退休的第七個背號，其它還有艾許本（Richie Ashburn）的一號、羅伯茲（Robin Roberts）的36號、卡爾頓（Steve Carlton）的32號、施密特（Mike Schmidt）的20號、邦尼（Jim Bunning）的14號，以及大聯盟共同退休的羅賓森（Jackie Robinson）42號。

哈勒戴是在1998年自藍鳥出道，效力12年後轉戰費城人合組四王牌，在兩隊各拿下一座塞揚獎；2010年他以33歲之齡，在馬林魚球場投出27上27下，率領費城人1：0完封勝，也寫下大聯盟史上第20場完全比賽。

哈勒戴在費城人待了四年後退役，留下生涯203勝105敗，2749.1局投球賞出2117K，防禦率3.38。2017年11月，他在佛州海灣駕駛輕航機發生墜毀意外，結束僅40年的人生，隔年藍鳥退休了所屬的32號球衣，去年他也當選名人堂，由遺孀前往古柏鎮代為演說。

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