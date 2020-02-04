MLB／水手第五號先發 ESPN直接點名陳偉殷

ESPN預測陳偉殷將是水手第五號先發投手。 路透 分享 facebook

旅美左投陳偉殷和水手隊簽下小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，13日將前往春訓營報到，爭取開季26人名單，ESPN預測他將是水手第五號先發投手。

水手隊投手、捕手13日報到，野手18日集合後全員到齊，23日正式展開熱身賽，陳偉殷必須在春訓階段繳出夠水準的成績，先拚進40人名單，才有機會爭取開季陣容。

大聯盟新球季3月27日開打，水手在西雅圖主場連打七場比賽，先對遊騎兵隊進行四連戰，再和雙城隊交手三場，如果ESPN預測無誤，陳偉殷重返大聯盟第一個對手將是雙城。

水手官網、ESPN預測水手隊前四號先發投手完全相同，依序是岡薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、謝菲爾德（Justus Sheffield）、葛瑞夫曼（Kendall Graveman）。

水手第五號投手人選競爭激烈，官網推測鄧恩（Justin Dunn）、柯特斯（Nestor Cortes）、瓦德茲（Phillips Valdez）、馬格維修斯（Nick Margevicius）都有可能，ESPN直接點名陳偉殷。

陳偉殷過去八季出賽219場，其中170場先發，戰績59勝51敗、防禦率4.18。