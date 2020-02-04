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MLB／大都會新教頭 有自信修好終結者迪亞茲

2020-02-04 13:23聯合報 記者吳敏欣／即時報導

上任不到兩周的大都會新教頭羅哈斯，有自信修好上季表現不佳的終結者迪亞茲。 美聯社
上任不到兩周的大都會新教頭羅哈斯，有自信修好上季表現不佳的終結者迪亞茲。 美聯社
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上任不到兩周的大都會新教頭羅哈斯（Luis Rojas）在春訓展開前接受紐約郵報專訪，臨危授命的他表示執教首要任務是找到凝聚力，還有自信能修好上賽季「水土不服」的終結者迪亞茲（ Edwin Diaz）。

涉及太空人偷暗號弊案的貝爾川（Carlos Beltran）遭大都會開除後，球團從內部升用原為教練團成員的羅哈斯執掌兵符，身為前大聯盟球員阿魯（Felipe Alou）之子，從小就跟在父親身旁耳濡目染，他回憶當時曾看著父親帶兵博覽會1Ａ，「我還很小，大概才8歲，記得有一次我因為選手被三振了而對他咆哮，剩下的比賽我爸就把我趕到辦公室，那天我上了一課。」

狹帶在大都會小聯盟系統超過1000場執教的經歷，38歲的羅哈斯成為大聯盟菜鳥教頭後，最重視的就是團結，「第一要務就是凝聚力，我們來自四面八方，但必須往相同方向前進，這是我們會和球員溝通的事。」

上賽季從水手交易來的迪亞茲並沒有發揮出過往水準，66場出賽防禦率5.59，戰績2勝7敗、26次救援成功，一度造成前教頭卡洛威（Mickey Callaway）困擾，但羅哈斯有信心助他重拾身手，「我看到迪亞茲一開始具有宰制力，也很有自信，只是後來遇到逆境，我上周去看過他，正在波多黎各努力訓練並加強體態，好讓他可以從開幕第一天就做好準備，然後一直表現穩定。」

大都會大聯盟Carlos Beltran

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