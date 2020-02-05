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費爾斯揭偷暗號醜聞 是吹哨英雄還是抓耙仔？

2020-02-05 07:00梁起華

美國職棒休士頓太空人隊被指控利用電子設備偷暗號事件，目前大概已結束第一個階段，大聯盟目前正進行下一個隊伍的調查，也就是波士頓紅襪隊的部份。這一起美國職棒史上可說是百年來最嚴重的醜聞，一口氣讓三隊總教練和一位球隊總管走路，即使整件事醜陋無比、臭不可聞，而且球員部分未進行任何處分，但總算是有一個基本交代了。

那……當時舉報的前休士頓太空人隊隊員、也是目前奧克蘭運動家隊投手費爾斯(Mike Fiers)呢？他到底是吹哨英雄？還是抓耙狗熊？筆者是六年級班、生長在台灣民國七八十年代的孩子，在學校親眼也經歷過霸凌惡夢，抓耙仔的下場不都是拖到廁所好好教訓一頓？費爾斯一開始踢爆太空人隊時，筆者就為他感到擔心。

如果沒有費爾斯勇於出面揭發，太空人偷暗號事件恐怕將永遠被埋沒在歷史之中。 美聯社
如果沒有費爾斯勇於出面揭發，太空人偷暗號事件恐怕將永遠被埋沒在歷史之中。 美聯社
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今日美國報(USA Today)的資深棒球作家奈丁蓋爾(Bob Nightengale)約兩周前，寫了一篇名「Is Astros whistle-blower hero or Public Enemy No. 1？」來評論費爾斯文章，值得讀者上網去看看、品讀一番。

該文採訪到(或提及)幾位退休的球員，包含目前是明尼蘇達雙城隊的特助、也是前知名救援投手哈金斯(LaTroy Hawkins)、德州遊騎兵隊跑壘指導教練、也曾擔任過總教練的華盛頓(Ron Washington)和得過賽揚獎的大投手麥道威爾(Jake McDowell)等。三人分別代表著目前大聯盟界三種聲音：撻伐(費爾斯)、中庸與贊同(費爾斯)。

哈金斯認為費爾斯不是好兄弟，有種他就應該在球員休息室內直接發難，或甚至還在太空人隊時就挑明說了。這種等轉到其他隊後才放馬後炮的行為不是男子漢。華盛頓畢竟是當過教練也當過球員的老江湖，他的回答比較消極，認為如果沒甚麼好事的話，那就甚麼都不要講、一切讓他船過水無痕罷了。老投手麥道威爾則是和費爾斯一樣，趁著這機會將前聖路易紅雀隊老教練拉魯沙(Tony LaRussa)也扯出來了，驚爆這名人堂級的老教頭也曾經利用錄像設備偷暗號。

費爾斯成為揭發真相的英雄，但同樣也受到不少的指責，未來不但要面臨異樣的眼光，可能...
費爾斯成為揭發真相的英雄，但同樣也受到不少的指責，未來不但要面臨異樣的眼光，可能還會遭到球員、教練的排擠，這會讓他相當頭痛。 美聯社
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其實這偷暗號的事在大聯盟已行之多年了，前洋基大棒、大帥哥羅德奎茲(A-Rod)就曾被對手檢舉在利用上二壘時，偷看敵隊投手的球路然後以手勢報給球員休息室，但這些都算在分寸內，對手頂多就是公開抱怨幾句罷了。但如華盛頓說的，以電子設備來盜錄或如謠傳的太空人隊二壘手亞土維(Jose Altuve)身上帶有電子感應器，那真的就太超過了。

筆者對費爾斯的態度是，我們要給他驚爆吹哨的勇氣和不匿名的膽量給予鼓勵，試想這種事發生在台灣的職棒，台灣能有幾個費爾斯？聯盟又會如何處理？美國的運動界體質和新聞第四權的確是有這種好的先天來處理類似危機。任何罪證確鑿的揭弊其實都是為了更美好的未來發展。上世紀的美國職棒黑襪事件若不揭發，怎會有日後的蓬勃發展？基於這一點費爾斯的名字將會在大聯盟歷史留下一段的。

但費爾斯和你我也一樣，純粹就是看不慣因為作弊而拿到比自己高分的同學。費爾斯去年的戰績表現其實不差，但遺恨的就是太空人隊，尤其當時他連勝投12場的比賽中斷，就是被原東家太空人隊給搞砸的，他憤恨不平才開始揭發。

但吹哨的人也是有風險和壓力要承擔的，自己的隊友會如何看他？大聯盟其他的球員未來要如何與他相處？有了這次的吹哨事件，各球隊的管理階層是否要防著他？有很多的要件背後是有政治力的。

台灣政壇曾發生促轉會前副研究員吳佩蓉扮演「吹哨者」，讓促轉會的「東廠事件」曝光，...
台灣政壇曾發生促轉會前副研究員吳佩蓉扮演「吹哨者」，讓促轉會的「東廠事件」曝光，現在越來越多的國民勇於發揮正義感，有助於遏止假球事件的再次發生。 聯合報系資料照片
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但無論如何，這種集體作弊的打球方式不但可恥、更違背了球賽公平的神聖性，也欺騙了所有人。球迷看到的驚天一棒，原來是打者早預知的球路而打出的。作弊是遲早會被發現，只是恰巧舉報的是費爾茲罷了。

大聯盟目前的調查步驟到了波士頓，我們期待還有繼續的行動。作弊是人天生具有的本性、永遠都有，但發自內心的正義感也是人與生俱來的，因此吹哨者也永遠不會消失。

太空人醜聞

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
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