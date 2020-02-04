MLB／大谷翔平拚二刀流開季 天使隊請願中

官網預測大谷是直接擺在「二刀流」的新增欄位上，不過仍要看天使隊向大聯盟的請願結果。 歐新社 分享 facebook

大聯盟官網預測天使隊開季26人名單時，在投打名單中都看不見日籍好手大谷翔平的名字，而是直接擺在「二刀流」的新增欄位上，不過仍要看天使隊向大聯盟的請願結果。

天使隊今年休賽季有不少補強，找來麥登（Joe Maddon）擔任總教練，砸重金簽下明星級三壘手瑞登（Anthony Rendon），投手部分也從金鶯交易來右投邦迪（Dylan Bundy）、一年短約簽下前勇士隊王牌德黑蘭（Julio Teheran）。

去年整年都擔任指定打擊的大谷翔平，新球季也有望回到投手丘，如果能順利列為「二刀流」名額，就不受到投手13人的限制，天使隊等於多了一名投手戰力。

不過根據大聯盟規定，要列為二刀流的人選，必須必須需前一年度，至少在大聯盟投20局、且出賽20場每場3個打席以上，才能取得資格，天使隊仍在向大聯盟請願，希望能將大谷翔平去年因韌帶重建手術無法投球列入考量。

即使請願未準，大谷翔平以投手身分開季，但只要以指定打擊的方式在球季中達到投打門檻，也能立刻轉為二刀流身分，大聯盟官網指出，大谷翔平目前可能的使用方式是一周先發一次、指定打擊三到四次。

除了大谷翔平外，新秀瓦許（Jared Walsh）也被認為是天使隊今年可能的二刀流人選，去年球季首度升上大聯盟，擔任後援投手出賽5場、防禦率1.80，一壘手出賽24場、打擊率2成03，但官網認為要達到二刀流所需的20局投球還有難度。