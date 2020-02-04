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MLB／官網評比30隊開幕戰王牌 洋基柯爾奪第一

2020-02-04 09:45聯合報 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟官網對預測的30隊開幕戰先發王牌進行排名，剛以重金加盟洋基的柯爾（Gerrit Cole）霸占榜首，空降藍鳥的韓籍左投柳賢振名列第13名，天使「二刀流」大谷翔平則排在第20。

緊追在柯爾之後的最佳開幕戰先發，官網頒給大都會塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom），第三名是太空人強投韋蘭德（Justin Verlander），國民代表薛則（Max Scherzer）位居第四，紅襪投手塞爾（Chris Sale）雖然被看好重拾宰制力站上第五名，但也被點出過往紀錄來看，有開季低迷的「陋習」。

轉隊到藍鳥的柳賢振被評為第13名，象徵在各隊王牌先發當中排在中段班，也已經是亞洲最佳代表，甚至比費城人諾拉（Aaron Nola）、勇士索洛卡（Mike Soroka）和響尾蛇邦賈納（Madison Bumgarner）排名更前。

日籍的大谷翔平準備從手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery）復出，趕上天使開幕戰的機率不大，但仍被官網先擺在第20名。

剛被水手提前續下四年合約的岡薩雷斯（Marco Gonzales）位居第26名，評比寫著他對水手已經是完美等級，而且也已經是陣中唯一可靠的先發投手。

柯爾水手大谷翔平

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