MLB／也從光芒挖角 太空人找克里克擔任新總經理

太空人隊繼找到新教頭後，今天也宣布聘請克里克（James Click）擔任新任總經理人選，克里克過去三個球季擔任光芒隊棒球事務部副總裁，在該隊有14年的資歷。

太空人隊因偷暗號事件，一口氣開除原總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch），先找來前國民隊教頭貝克（Dusty Baker）擔任總教練，如今也補上總經理空缺。

克里克表示：「我很期待能夠加入太空人這個大家族，太空人隊是個進步而創新的組織，行政團隊也十分有天賦，我很感謝克蘭（Jim Crane）跟太空人隊給我這個機會，去幫助這支球隊拿下更多冠軍。」

太空人隊老闆克蘭表示：「克里克有個令人印象深刻的生涯，他是受到尊敬的領導者，幫助棒球在各個層面的進步，在行政團隊跟球團間也搭起良好關係，我很開心能介紹他擔任球隊新總經理。」

42歲的克里克從耶魯畢業後，曾短暫擔任過「Baseball Prospectus」專欄作家，隨後在2006年進入光芒隊，一路攀升到現在的地位，他也是今年休賽季光芒隊第二名輸出其他球隊的高層，另一位是紅襪隊新任首席棒球長布隆（Chaim Bloom）。