MLB／後國王時代 水手4年約提前續新王牌岡薩雷斯

在「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）確定轉隊後，水手也替未來的新王牌辦理登基，以四年3000萬美元（約台幣9.1億元）提前續約將滿28歲的岡薩雷斯（Marco Gonzales），雙方最長可合作到2025年賽季結束。

水手在推特發布消息，寫著「他是鬥牛犬、競爭者、領袖，水手用四年延長合約簽下岡薩雷斯，帶有2025年球隊選擇權。」加上第五年的1500萬美元年薪，最高總額可達4500萬美元。

岡薩雷斯今年的薪資為100萬美元，水手這一筆約接續在後，直接避免接下來三年薪資仲裁的可能，而且還至少多留用一年，意謂著岡薩雷斯最快也要等到32歲，才能成為自由球員。

岡薩雷斯在去年就是水手先發輪值大將，34場先發共203局投球，收穫16勝13敗、防禦率3.99，創下生涯最佳成績單。水手隊總經理迪波托（Jerry Dipoto）稱讚，「自從他加入水手，就一直是穩定的楷模，靜靜地成為美聯最有創造力的先發投手之一，他的表現、競爭力、備戰態度和領導風格，讓他成為我們未來的核心。」

2017年季中才透過交易從紅雀轉來的岡薩雷斯也回以對水手的謝意，「這對我和家人來說是興奮的一天，我們思考讓西雅圖成為家，能夠被水手球團和球迷張開雙臂歡迎，現在又有新合約，真是美夢成真。」

由岡薩雷斯領銜的水手先發輪值，另有菊池雄星、謝菲爾德（Justus Sheffield）和葛瑞夫曼（Kendall Graveman），剛以小聯盟合約入隊的我國投手陳偉殷，要在春訓表現夠亮眼，才有機會換來第五號先發的席次。