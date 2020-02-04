MLB／官網預測開季名單 陳偉殷、張育成在其中

大聯盟官網預測30隊開季26人名單，陳偉殷(圖)、張育成被列為可能人選。 歐新社 分享 facebook

大聯盟官網預測30隊開季26人名單，台灣球員當中只有新球季轉戰水手隊的陳偉殷、效力印地安人隊的張育成被列為可能人選，紅襪隊的林子偉則未上榜。

左投陳偉殷去年季後遭到馬林魚隊釋出，今年以小聯盟合約加入水手隊，受邀大聯盟春訓，官網預測，水手隊先發四人為岡薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、葛瑞夫曼（Kendall Graveman）以及謝菲爾德（Justus Sheffield），剩下一名空缺有五人競爭，陳偉殷是其中之一。

張育成是在去年首度升上大聯盟，新球季隨著奇普尼斯（Jason Kipnis）離隊，空出二壘位置，官網認為去年底簽下的赫南德茲（Cesar Hernandez）最有機會卡位，張育成也在備選名單之中，至於去年守過的三壘、游擊位置，官網也將張育成列入考慮名單，

林子偉與張育成是目前大聯盟各隊40人名單中僅有的兩名台將，林子偉去年受到兩次傷勢影響，錯過9月擴編機會，僅在大聯盟出賽13場，而官網預測的四名內野手、三名內野備選名單中，都沒有林子偉的名字。

目前共有七名台將從大聯盟春訓出發，其中陳偉殷、胡智為、張育成、林子偉、黃暐傑都有大聯盟經驗，江少慶與朱立人則未曾進入40人名單，江少慶在去年球季後獲得自由球員身分，在世界棒球12強賽對波多黎各、墨西哥都繳出精彩先發，最終選擇和老虎隊簽下小聯盟合約，力拚上大聯盟。