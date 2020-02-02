超級盃／酋長四分衛打過棒球 評估最快球速153公里

酋長隊四分衛馬霍姆斯。 美聯社 分享 facebook 第54屆超級盃明天早上七點半點燃戰火，將由舊金山49人、堪薩斯市酋長隊交手，值得一提的是，酋長24歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）出身棒球世家，曾在2014年大聯盟選秀會第37輪被老虎隊挑中，後來決定選擇美式足球，達到更高成就。

馬霍姆斯的父親Pat Mahomes也是投手，在大聯盟打過11季，先後效力雙城、紅襪、大都會、遊騎兵、小熊、海盜隊，生涯合計出賽308場（63場先發），戰績42勝39敗5救援、防禦率5.47。

馬霍姆斯曾在2010年LLB（世界少棒聯盟）世界青少棒賽冠軍戰對上中華隊，從現任統一獅隊投手林子崴的手中揮出安打，中華隊最後9：1擊敗美國西南區代表德州隊，抱回世界冠軍。

馬霍姆斯以前常常跟隨父親到大聯盟球場，高中時期就是三棲運動好手，六年前以投手身分被老虎挑中，後來升上大學以美式足球為主，未和父親一樣走上職棒之路。

老虎球探葛瑞夫（Tim Grieve）接受大聯盟官網採訪時指出，馬霍姆斯如果專心練投，球速應有94到95英里（151到153公里）的水準，投美式足球的樣子就像投棒球。

49人首次在超級盃對決酋長，49人將挑戰隊史第六冠、近25年第一冠，酋長唯一封王紀錄是1969年，暌違50年再度爭霸。