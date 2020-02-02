親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
專訪少年強投陳柏毓
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

直播／防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

運動筆記高鐵到得了的地方，兩腳也到得了2020渣打馬 -兩年的堅持
健行筆記【苗栗。泰安】幽幽古徑 悠悠時光。二本松步道x丸田砲台追火車！收甘蔗囉 虎尾糖廠季節限定
NBA賽事懶人包 (2月2日)今日最佳球員- Damian Lillard (2月2日)

MLB／洋基、紅襪不好惹 柳賢振：棒球就是棒球

2020-02-02 15:57聯合報 記者藍宗標／即時報導

柳賢振(中)。歐新社
柳賢振(中)。歐新社
分享
藍鳥隊南韓投手柳賢振今天赴美，將在13日前往佛州春訓營報到，他對轉戰美聯第一個球季未設定數據目標，強調身體健康最重要，只要身體沒問題，一定可以繳出佳績。

柳賢振在道奇隊六個球季投出54勝33敗1救援、防禦率2.98，去年14勝追平個人單季最多勝紀錄，更以防禦率2.32奪下國聯防禦率王，藍鳥以八千萬美元簽下四年長約，成為隊史投手新紀錄。

柳賢振上個月在日本沖繩進行自主訓練，今天從南韓仁川機場啟程赴美，先在洛杉磯停留三天處理私事，再飛往佛州準備開訓，強調今年春訓重點除了維持健康，也要提升球速。

大聯盟官網預測本季前十大先發投手，柳賢振排名第五，前四人是大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）、太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）、洋基隊柯爾（Gerrit Cole）、國民隊薛則（Max Scherzer），藍鳥開幕戰先發投手人選也點名柳賢振，他坦言肩上重任比以前更大，必須證明自己的價值。

道奇球場被喻為有利投手，藍鳥主場卻是有利打者，洋基、紅襪隊的得分能力也是大聯盟頂尖（去年943、901分，分居榜首、第四），柳賢振過對決洋基吞下兩敗、防禦率8.71，對紅襪一敗、防禦率3，往後同區球隊常態性交手，面臨更嚴厲的挑戰。

他說：「棒球就是棒球，在美聯東區投球和國聯西區沒什麼不同。」

柳賢振藍鳥洋基

延伸閱讀

MLB／官網預測今年前十大投手 柳賢振排第五

MLB／柳賢振被洋基打爆 吳昇桓預測仍可生存

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

MLB／田中合約年 美媒籲洋基續約「穩定先生...

相關新聞

MLB／上季台將表現最佳 王維中還在等新東家

2020-02-02 11:04

MLB／才華洋溢無須作弊 狄佛斯捍衛紅襪清白

2020-02-02 07:43

MLB／官網預測今年前十大投手 柳賢振排第五

2020-02-02 11:30

MLB／季後輸太空人 印地安人教頭：非因垃圾桶

2020-02-02 09:46

MLB／林多和印地安人陷尷尬 張育成出席球迷會

2020-02-02 08:55

MLB／驗收重建成果 聯盟預測5隊終結季後賽荒

2020-02-01 17:16

MLB／投手哈波披國民戰袍 不選穿34號球衣

2020-02-01 08:41

MLB／紅襪涉偷暗號 歐提茲：太專注贏球而越線

2020-02-01 08:06

MLB／16年生涯畫句點 葛蘭德森宣布退役

2020-02-01 08:06

MLB／陳偉殷簽小聯盟約當水手 拚大聯盟開季

2020-02-01 00:08

紅人史無前例砸錢補強 強勢問鼎分區冠軍

2020-01-30 07:00

唐納森風光加盟雙城 一段精彩的大聯盟旅程

2020-01-29 07:00

偷暗號比用禁藥更可恥 兩球星進名人堂可解套？

2020-01-23 07:00

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／2012年奧運忘穿球衣 AD憶布萊恩笑中帶淚

2020-02-01 16:45

NBA／淪明星賽遺珠很失望 布克：聯盟已變質

2020-02-01 16:45

NBA／稱布萊恩過去三年最開心 詹皇籲愛要及時

2020-02-01 18:12

NBA／詹姆斯飆大三元 湖人痛宰國王止連敗

2020-02-02 14:21

NBA／連14場破20分 羅斯坦然面對交易傳言

2020-02-02 11:41

NBA／里拉德狂砍51分 拓荒者退爵士收下4連勝

2020-02-02 14:28

澳職／結束澳職球季 曾仁和4戰防禦率9.58

2020-02-01 18:46

NBA╱布克、比爾成遺珠 明星賽評選標準惹議

2020-02-01 17:05

澳網／21歲珂寧奪首冠 大小威後美國首位

2020-02-01 18:54

NBA／4周後再進行複檢 勇士盼柯瑞能在3月復出

2020-02-02 08:57

NBA／校史首位 聖地牙哥州大將退役雷納德球衣

2020-02-02 08:10

NBA／雷納德三節攻31分 灰狼本季二度11連敗

2020-02-02 09:43

MLB／驗收重建成果 聯盟預測5隊終結季後賽荒

2020-02-01 17:16

NBA／不滿落選新秀挑戰賽 鵜鶘新秀嗆聯盟後道歉

2020-02-01 18:49

NBA／厄文第四節傷退 比爾拉尾盤逆轉勝籃網

2020-02-02 12:17

NBA／狀元、榜眼對決 賽後互換球衣秀情誼

2020-02-02 00:07

NBA／成明星賽遺珠 拉文：不會讓它定義我

2020-02-01 20:06

NBA／暴龍再傳噩耗 鮑威爾左手掌骨折將無限期休兵

2020-02-02 10:18

日職／巨人隊春訓開工 陽岱鋼竟在練一壘

2020-02-01 17:28

澳網／18年來最幼齒女單冠軍 珂寧：有夢就去追

2020-02-01 23:58

澳網／男單決賽 約克維奇挑戰8冠要過汀恩這關

2020-02-02 10:56

MLB／林多和印地安人陷尷尬 張育成出席球迷會

2020-02-02 08:55

NBA／詹姆斯淚灑追悼儀式：布萊恩傳奇永存

2020-02-01 23:45

MLB／上季台將表現最佳 王維中還在等新東家

2020-02-02 11:04

MLB／季後輸太空人 印地安人教頭：非因垃圾桶

2020-02-02 09:46

NBA／第三節上演大逆轉 馬刺主場擊潰黃蜂

2020-02-02 13:16

NBA／暴龍戰績出色 諾斯生涯首度執教明星賽

2020-02-02 11:52

NBA／厄文提前傷退 籃網主帥：初步判定右膝扭傷

2020-02-02 13:40

MLB／才華洋溢無須作弊 狄佛斯捍衛紅襪清白

2020-02-02 07:43

NBA／新球季季薪資上限、豪華稅門檻 恐低於預期

2020-02-02 10:28

Kobe空難 直升機公司未獲儀器飛行許可

2020-02-01 17:00

MLB／官網預測今年前十大投手 柳賢振排第五

2020-02-02 11:30

ABL／張宗憲扮第四節先生 夢想家主場退猛龍

2020-02-01 17:26

凡妮莎聯繫史戴普中心 盼留存球迷紀念Kobe物品

2020-02-02 15:35

桌球／德國公開賽2度交手 林昀儒難敵水谷隼

2020-02-02 00:05

NBA／深陷交易傳言 羅斯：這並不取決於我

2020-02-02 12:26

NBA／76人客場持續低迷 塞爾蒂克近7戰奪6勝

2020-02-02 12:52

NBA／兩主力缺陣獨行俠仍大勝 楊恩右腳踝扭傷

2020-02-02 14:33

湖人告別Kobe再出發 數萬球迷齊聚悼念

2020-02-01 17:50

NBA／巴特勒24分領軍 熱火賞魔術5連敗

2020-02-02 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top