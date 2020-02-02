MLB／洋基、紅襪不好惹 柳賢振：棒球就是棒球

柳賢振(中)。歐新社 分享 facebook 藍鳥隊南韓投手柳賢振今天赴美，將在13日前往佛州春訓營報到，他對轉戰美聯第一個球季未設定數據目標，強調身體健康最重要，只要身體沒問題，一定可以繳出佳績。

柳賢振在道奇隊六個球季投出54勝33敗1救援、防禦率2.98，去年14勝追平個人單季最多勝紀錄，更以防禦率2.32奪下國聯防禦率王，藍鳥以八千萬美元簽下四年長約，成為隊史投手新紀錄。

柳賢振上個月在日本沖繩進行自主訓練，今天從南韓仁川機場啟程赴美，先在洛杉磯停留三天處理私事，再飛往佛州準備開訓，強調今年春訓重點除了維持健康，也要提升球速。

大聯盟官網預測本季前十大先發投手，柳賢振排名第五，前四人是大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）、太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）、洋基隊柯爾（Gerrit Cole）、國民隊薛則（Max Scherzer），藍鳥開幕戰先發投手人選也點名柳賢振，他坦言肩上重任比以前更大，必須證明自己的價值。

道奇球場被喻為有利投手，藍鳥主場卻是有利打者，洋基、紅襪隊的得分能力也是大聯盟頂尖（去年943、901分，分居榜首、第四），柳賢振過對決洋基吞下兩敗、防禦率8.71，對紅襪一敗、防禦率3，往後同區球隊常態性交手，面臨更嚴厲的挑戰。

他說：「棒球就是棒球，在美聯東區投球和國聯西區沒什麼不同。」