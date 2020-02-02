MLB／官網預測今年前十大投手 柳賢振排第五

柳賢振。 美聯社 分享 facebook 大聯盟官網預測今年球季各位置表現傑出的前十名球員，今天公布先發投手人選，去年塞揚獎得主大都會狄葛隆（Jacob deGrom）、太空人韋蘭德（Justin Verlander）排名前二，從道奇轉戰藍鳥的韓籍左投柳賢振則位列第五。

狄葛隆去年季前預測排名第三，最終繳出11勝8敗、防禦率2.43的成績，拿下國聯塞揚獎，今年被排在第一；韋蘭德去年季前預測第五，結果拿下21勝6敗、防禦率2.58，也獲選美聯塞揚獎，今年躍居第二。

去年預測第一名的是國民強投薛則（Max Scherzer），但受到傷勢影響，僅出賽27場，拿下11勝7敗、防禦率2.92，今年排名掉到第四。

包過柳賢振在內，其餘七人去年都未上榜，柯爾（Gerrit Cole）去年在太空人隊投出20勝5敗、防禦率2.50的的生涯佳績，今年轉戰洋基後，被看好排名第三。

柳賢振去年在道奇隊投出全大聯盟最低的2.32防禦率，出賽29場是2014年以來個人新高，戰績14勝5敗，在國聯塞揚獎票選排名第二，球季結束後轉戰藍鳥隊，在先發投手中看好度排名第五。

大聯盟官網預測先發前十大投手排名如下：

1、狄葛隆（Jacob deGrom），大都會

2、韋蘭德（Justin Verlander），太空人

3、柯爾（Gerrit Cole），洋基

4、薛則（Max Scherzer），國民

5、柳賢振，藍鳥

6、葛蘭基（Zack Greinke），太空人

7、弗列爾提（Jack Flaherty），紅雀

8、柯賓（Patrick Corbin），國民

9、克里文格（Mike Clevinger），印地安人

10、布勒（Walker Buehler），道奇