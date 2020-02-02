MLB／上季台將表現最佳 王維中還在等新東家

王維中。 法新社 分享 facebook 陳偉殷新賽季確定轉戰水手，同屬波拉斯經紀公司的另一位台灣左投王維中卻還在等待新東家，身為上賽季大聯盟實績最佳的台將，卻比一年前還晚獲得美職合約。

王維中去年的今天傳出好消息，經過一年韓職經歷的他，獲得運動家以小聯盟合約延攬，並且邀約參加大聯盟春訓，然而今年就算帶著大聯盟前季實戰成績單，依舊遲遲等不到新東家現身，距離大聯盟春訓投捕報到日只剩下約一周，時間相當吃緊。

王維中去年開季雖然從小聯盟出發，但5月底升上大聯盟，還在7月初拿下大聯盟生涯首勝，季中被交易到海盜後再奪二勝，總共20場後援出賽、27局投球，拿到3勝0敗，防禦率3.77，是去年台灣球員在大聯盟中表現最出色的一人。

其他和王維中一樣仍是自由球員的旅美好手，還有張進德及曾仁和，其中曾仁和昨天剛在澳職季後賽先發4.1局失兩分，隨著所屬的奧克蘭蜥蜴隊二連敗遭淘汰，結束短暫的旅澳生涯，留下9.58防禦率。

如果三位旅美球員無法獲得新合約，就有可能為中華隊助陣4月初的六搶一奧運資格賽，先前中職秘書長馮勝賢曾表示，年後旅外職棒人選大致確定，還沒有合約但有戰力的球員，會提供一個舞台給他們發揮。