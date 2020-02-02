MLB／季後輸太空人 印地安人教頭：非因垃圾桶

印地安人隊教頭法蘭柯納。 美聯社 分享 facebook

印地安人舉辦球迷會，現場依舊圍繞在太空人偷暗號的話題上，但總教練法蘭柯納（Terry Francona）認為，2018年季後賽之所以會敗在太空人手上和「垃圾桶」無關，無法突破對方強投的封鎖才是關鍵。

當年美聯分區系列賽，印地安人遭太空人三戰橫掃出局，雖然現在大聯盟調查報告指出，太空人2017和2108年都涉嫌使用外野攝影機作弊，竊取投捕暗號後再用敲擊垃圾桶的聲響通知場上打者，不過法蘭柯納並未為吞敗找藉口，「如果他們想要的話，可以盡量去敲垃圾桶，但我認為我們只從柯爾（Gerrit Cole）和韋蘭德（Justin Verlander）手中敲出兩支安打，這可和垃圾桶無關。」

印地安人也有謠言指控利用科技取暗號的案情，法蘭柯納對此回應，「就我所知這並未發生，每個人都在擔心其他隊是否有動手腳，但我想我們還是顧好自己就好。」

子弟兵和法蘭柯納看法不同，先發投手克里文格（Mike Clevinger）對太空人作弊的事情表示，「我和（前印地安人隊友）包爾（Trevor Bauer）從2017年就在等著看，他們不可能永遠天衣無縫，不可能讓所有人閉上嘴，我們知道會有事情爆發，十分確定，也真的來了。」

印地安人春訓就要和太空人交手，例行賽也會在雙方主場進行各進行一個系列賽，6月底先在印地安人主場對戰，7月底改到太空人主場再碰頭。