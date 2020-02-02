MLB／林多和印地安人陷尷尬 張育成出席球迷會

印地安人隊林多。 美聯社 分享 facebook 印地安人今天舉辦球迷會，交易傳言不斷的明星游擊手林多（Francisco Lindor）也現身出席，他表示自己季後大約只花了1%的時間留意相關消息，目前和印地安人合作前景未明的他坦言，雙方在延長合約上還沒有共識，甚至直言，「他們沒開給我對的數字。」

林多和印地安人今年以1700萬美元薪水避免薪資仲裁，不過是否會一路合作到2021年賽季結束獲得自由球員身份才離隊仍是謎題，由於遲遲未傳出球團以複數年合約留人，讓這位球星成為交易桌上的熱門人物。

林多的回應讓外界對於他和印地安人間的關係更是霧裡看花，知道小市場的印地安人無法捧上重金，說道，「如果他們認為因為錢的關係，我不會續留在這，那我就不留了，但我真的很想待在這裡，我愛印地安人，愛克里夫蘭的球迷，這座城市陪伴我成長許多。」

不過林多馬上又提及印地安人無法承擔的高額數字，「他們還沒開給我對的數字，我想要五億美元嗎？當然想，每個人都想，就算你是百萬富翁了也還是想要吧，我想剩下的應該是時間問題，就讓球隊和經紀人去談吧。」

林多接著又補充，「我是冠軍趨向，不是金錢趨向，不管我到哪都想贏，我也想為克里夫蘭帶回冠軍，這和金錢或幾年合約無關。」

我國好手張育成也有出席球迷會，他在推特上秀出穿著二號球衣的背影，並寫著，「2020球迷會，有誰在現場嗎？」