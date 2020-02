MLB／林多和印地安人陷尷尬 張育成出席球迷會

印地安人隊林多。 美聯社 分享 facebook 印地安人今天舉辦球迷會,交易傳言不斷的明星游擊手林多(Francisco Lindor)也現身出席,他表示自己季後大約只花了1%的時間留意相關消息,目前和印地安人合作前景未明的他坦言,雙方在延長合約上還沒有共識,甚至直言,「他們沒開給我對的數字。」

林多和印地安人今年以1700萬美元薪水避免薪資仲裁,不過是否會一路合作到2021年賽季結束獲得自由球員身份才離隊仍是謎題,由於遲遲未傳出球團以複數年合約留人,讓這位球星成為交易桌上的熱門人物。

林多的回應讓外界對於他和印地安人間的關係更是霧裡看花,知道小市場的印地安人無法捧上重金,說道,「如果他們認為因為錢的關係,我不會續留在這,那我就不留了,但我真的很想待在這裡,我愛印地安人,愛克里夫蘭的球迷,這座城市陪伴我成長許多。」

不過林多馬上又提及印地安人無法承擔的高額數字,「他們還沒開給我對的數字,我想要五億美元嗎?當然想,每個人都想,就算你是百萬富翁了也還是想要吧,我想剩下的應該是時間問題,就讓球隊和經紀人去談吧。」

林多接著又補充,「我是冠軍趨向,不是金錢趨向,不管我到哪都想贏,我也想為克里夫蘭帶回冠軍,這和金錢或幾年合約無關。」

我國好手張育成也有出席球迷會,他在推特上秀出穿著二號球衣的背影,並寫著,「2020球迷會,有誰在現場嗎?」

