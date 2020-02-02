MLB／才華洋溢無須作弊 狄佛斯捍衛紅襪清白

狄佛斯。 路透 分享 facebook 紅襪因為傳出2018奪冠年使用影像重播室偷取對手暗號，目前正配合大聯盟進行調查，不過球員們接連出聲捍衛清白，小將狄佛斯（Rafael Devers）最近也在媒體訪問中發出強烈訊息，「我們沒有作弊，我們有一群才華洋溢的球員，沒必要作弊，我們的冠軍也不是靠作弊拿到的。」

狄佛斯認為雖然現在官方正涉入辦案，但紅襪確實是清白的，正在自主訓練的他在接受波士頓環球報訪問時表示，「他們可以繼續調查，但他們不會找到任何犯行，因為我們沒有作弊。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）因為涉入太空人偷暗號弊案遭開除，狄佛斯坦言最近有登門拜訪這位他視為父親一樣的前教頭，同時也很期待板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）升任接掌兵符。

由於再不到兩周大聯盟就要展開春訓，若是紅襪有罪定讞，預計在這之前就會宣告判刑，罰則可能跟太空人類似，將會有罰款、人員禁賽和損失選秀權。

23歲的狄佛斯上賽季繳出亮眼的成績單，3成11打擊率、32轟，外帶115分打點，54支二壘安打為美聯最多，359個壘打數則稱霸全聯盟。

近日紅襪不斷傳出交易前MVP貝茲（Mookie Betts）的市場謠言，狄佛斯回應並不樂見隊友離開，「我總說他是全聯盟最棒的球員。」