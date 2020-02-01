MLB／驗收重建成果 聯盟預測5隊終結季後賽荒

天使用大約簽下瑞登後，官網看好能夠終結季後賽乾旱期。 美聯社 分享 facebook

英雄來來去去，冠軍年年易主，大聯盟近6次世界大賽冠軍都不同，近10年則先後有12支不同球隊踏進季後賽版圖；而新的賽季，對許多球隊來說將是驗收成果的一年，被預測能夠終結季後賽荒，其中紅人、白襪、費城人、教士和天使就被點名有機會觸及季後賽。

根據大聯盟官網預測，紅人休賽季在補進穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）及卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）兩名強打，戰力有所提升，配合球隊年輕戰力的培養，有機會在新球季闖進季後賽。

至於11賽季無緣季後賽的白襪，則是被點出包括外野手希曼尼茲（Eloy Jimenez）等農場好手陸續登上大聯盟，加上從自由市場簽下捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）、重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion），今年有望一嚐季後賽滋味。

另外費城人及教士，則分別13季和8季被拒於季後賽大門外。大聯盟官網認為費城人雖連續兩季大動作補強，然而球員健康程度是隱憂，因此是否能打破長年進不了季後賽的魔咒，仍舊在於球員是否健康出賽。尤其教士游擊手塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）傷癒復出，預期能完整參與賽季，倘若球星馬恰多（Manny Machado）狀態回溫，勢必在戰力上大加分。

最後，天使雖5季錯失季後賽，但今年大谷翔平將回歸投手輪值，同時補強邦迪（Dylan Bundy）等人，又挖角瑞登（Anthony Rendon），來季天使再展翅高飛的可能性大增。