MLB／投手哈波披國民戰袍 不選穿34號球衣

國民日前向雙城交易換來後援投手哈波（Ryne Harper），與已離隊一年的前當家球星哈波（Bryce Harper）「撞姓」，不少球迷湧入他的社群網站提問：「你可以選穿34號球衣嗎？」R.哈波對此做出解答，「我不會穿34號的，你們都知道原因。」

國民剛在本周完成這筆交易，看似只是一樁平凡的牛棚補強，但因R.哈波擁有著華盛頓再熟悉不過的姓氏而引起關注，他在接受MLB Network訪問時也透露，「我在Instagram和Twitter上都收到一連串訊息，求我穿34號。」

R.哈波對此給了否定的答案，「雖然那會很有趣，但那不是我。」他表示，自己將穿上球團分配給他的背號，「可能是33號之類的吧！我不確定，但我確定春訓時就知道我會拿到什麼背號了，不管是幾號，我都會很開心。」

不像B.哈波英雄出少年，R.哈波直到去年才以30歲之齡首登大聯盟，為雙城後援出賽61場，繳出4勝2敗、防禦率3.81，因雙城簽下重砲唐納森（Josh Donaldson），調整40人名單，指定讓渡R.哈波，隨後國民向雙城交易換來他。

他坦言初聽聞遭到DFA時，心情就像遭到重擊，但不久後就從球團和經紀人口中得知，國民有興趣提出交易，「我很興奮，也很感激，我很期待來到這裡幫助國民贏得另一座世界大賽冠軍。」