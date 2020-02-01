MLB／16年生涯畫句點 葛蘭德森宣布退役

生涯曾三度入選明星賽的外野手葛蘭德森（Curtis Granderson），今天宣布退役，結束16年大聯盟生涯，他感性告別每一支待過的球隊，也提到：「感謝前人打破藩籬，讓小葛蘭德森可以圓夢，拉高我的襪子站上球場是份榮耀。」

葛蘭德森的16年生涯在2004年從老虎起步，陸續待過洋基、大都會、道奇、藍鳥、釀酒人和馬林魚，去年與台灣左投陳偉殷同隊打拚，也隨著他在今天宣布高掛球鞋，成為他的最後一季。

葛蘭德森生涯累積出賽2057場，繳出2成49打擊率、1800支安打、344支全壘打、937分打點，巔峰賽季為2011和2012年效力洋基時，連兩季貢獻40轟、100分打點以上，也獲得入選明星賽肯定。

今年3月就將滿39歲，葛蘭德森在今天透過推特發表退休感言，「回顧我的生涯，比起在小聯盟剛起步時，其實我的生活沒有改變太多，我的家人至今仍是我最死忠的球迷，他們依然每天傳著和當時一樣的訊息給我，提醒我回饋、享受、不要擔心太多。」

葛蘭德森感謝每支待過的球隊，讓他有這麼多可以稱為「家」的地方，他隨後在接受MLB Network訪問時被問到，覺得哪支球隊最能代表自己，他點名老虎，「那是我的起點，我很感謝他們在2002年選了我，我在2004年得到機會站上大聯盟，在2006年進入世界大賽，2009年入選明星賽，2007年創辦我的基金會，很多的第一次都發生在這裡，開創了我的生涯。」