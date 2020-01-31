親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

外媒直擊！老翁倒斃武漢街頭 路人見狀不敢靠近

運動筆記用跑步認識桃園，令人上癮的運動新體驗王者之路─2020鎮西堡100K
健行筆記【宜蘭礁溪鄉】聖母登山步道~抹茶山宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出
NBA賽事懶人包 (1月31日)賽事精華- 國王 vs. 快艇 (1月31日)

MLB／金廣鉉今赴美 先隨SK練球再向紅雀報到

2020-01-31 16:31聯合報 記者葉姵妤／即時報導

金廣鉉日前與另一名大聯盟韓籍左投柳賢振一同赴日本沖繩訓練，今天則搭機赴美，準備迎...
金廣鉉日前與另一名大聯盟韓籍左投柳賢振一同赴日本沖繩訓練，今天則搭機赴美，準備迎接他的第一個美職球季。 美聯社
分享

南韓31歲投手金廣鉉在去年底第二度申請入札挑戰大聯盟，與紅雀隊簽下兩年約圓「美」夢，日前他與另一名大聯盟韓籍左投柳賢振一同赴日本沖繩訓練，今天則搭機赴美，準備迎接他的第一個美職球季。

金廣鉉為前韓職SK飛龍隊王牌左投，去年在世界12強賽複賽對中華隊僅先發3.1局被敲8安、失3分，承擔敗投，但沒影響他旅美的機會，12月時以2年800萬美元合約加盟紅雀。

今年金廣鉉預計與馬丁尼茲（Carlos Martinez）競爭紅雀第5號先發，他指出：「我會盡全力爭取進入先發輪值，我的職業生涯幾乎都是先發，也對於擔任先發最有信心。」他也提到，若能擠進輪值中，目標是維持健康且不跳過一次輪值。

為了迎接生涯第一個大聯盟球季，金廣鉉在本月6日前往沖繩，與今年轉戰藍鳥隊的左投柳賢振一同訓練，相差一歲的兩人過去就有交情，金廣鉉更認為，兩人的友情在沖繩又提升到另一個層次。

「我向他請教在美國的生活，我們也花了很多時間聊了不同的事情，雖然我們過去就是朋友，但沒機會有深入的對話，我感覺我們今年能更親近。」兩人分屬不同聯盟，金廣鉉也表示，對兩人來說，最好的狀況就是在世界大賽正面碰頭。

紅雀春訓將在佛羅里達進行，投捕報到日為2月11日，金廣鉉今天就提前啟程赴美，將先與他的母隊SK飛龍在紅雀春訓場地外100公里的地點訓練。

金廣鉉紅雀大聯盟

相關新聞

MLB／水手輪值缺一人 陳偉殷競爭先發難度高

2020-01-31 11:05

MLB／7台將亮相大聯盟春訓 2月中旬開工

2020-01-31 11:00

MLB／保證偷暗號不會重演 貝克：有我看著

2020-01-31 11:06

MLB／曾稱一朗像神 陳偉殷再度與神同隊

2020-01-31 09:11

MLB／就愛亞洲投手 水手再簽平野佳壽

2020-01-31 08:48

MLB／大聯盟新規則 有利大谷翔平重拾二刀流

2020-01-31 08:11

MLB／領馬林魚薪水 陳偉殷當水手有望對老東家

2020-01-31 07:51

MLB／西雅圖城市杯露端倪 陳偉殷可望加盟水手

2020-01-31 00:08

MLB／大聯盟春訓2月中展開 台將可望達7人

2020-01-30 18:22

MLB／陳偉殷加入水手隊 參加大聯盟春訓

2020-01-30 17:55

MLB／下一站出現？陳偉殷臉書透露新東家有譜

2020-01-30 14:04

MLB／出任太空人教頭 貝克喊話帶回冠軍

2020-01-30 08:46

MLB／布萊恩爭年資輸了 小熊還能爽用兩年

2020-01-30 07:48

MLB／與巨人簽小聯盟合約 功夫熊貓回來了

2020-01-30 07:48

紅人史無前例砸錢補強 強勢問鼎分區冠軍

2020-01-30 07:00

唐納森風光加盟雙城 一段精彩的大聯盟旅程

2020-01-29 07:00

MLB／旅美拚大聯盟 50萬美元簽約金是門檻？

2020-01-28 08:00

MLB／旅美有真實力 挑戰百萬簽約金不是夢

2020-01-28 08:00

偷暗號比用禁藥更可恥 兩球星進名人堂可解套？

2020-01-23 07:00

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

MLB／陳偉殷加入水手隊 參加大聯盟春訓

2020-01-30 17:55

NBA／全明星賽致敬布萊恩 24成關鍵數字

2020-01-31 08:52

NBA／全明星賽替補名單出爐 6人首度獲選

2020-01-31 10:02

MLB／領馬林魚薪水 陳偉殷當水手有望對老東家

2020-01-31 07:51

從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

2020-01-31 07:00

布萊恩後繼有人 五大高手分別傳承曼巴精神

2020-01-31 07:00

NBA／8位國際球員入選明星賽 創史上新紀錄

2020-01-31 15:55

MLB／曾稱一朗像神 陳偉殷再度與神同隊

2020-01-31 09:11

澳網／3盤拍下費爸 約克維奇衛冕、球王差一勝

2020-01-30 19:10

NBA／第3度出征 葛登承諾參加灌籃大賽

2020-01-31 12:20

澳網／謝淑薇女雙屈居亞軍 仍將重返世界第一

2020-01-31 15:33

NBA／影片旁白致敬 喬治：布萊恩就是我的喬丹

2020-01-31 13:32

NBA／楊恩猛攻39分18助攻 老鷹斷76人連勝

2020-01-31 11:41

MLB／水手輪值缺一人 陳偉殷競爭先發難度高

2020-01-31 11:05

桌球／德國公開賽 林昀儒、廖振珽首輪出局

2020-01-30 22:27

MLB／大聯盟春訓2月中展開 台將可望達7人

2020-01-30 18:22

澳網／第50次對決小約退費爸 拚金盃與搶球王

2020-01-31 00:04

NBA／5度入選明星賽 里拉德有望參加三分球大賽

2020-01-31 12:08

NBA／訓練扭傷右腳 唐西奇缺席與火箭之戰

2020-01-31 10:40

MLB／大聯盟新規則 有利大谷翔平重拾二刀流

2020-01-31 08:11

HBL／進場就要量體溫 八強賽加強防疫

2020-01-30 18:36

NBA／馬刺無人進明星賽 中斷連22年入選紀錄

2020-01-31 17:25

NBA／無緣入選明星賽 比爾怒飆34分震退黃蜂

2020-01-31 12:30

MLB／就愛亞洲投手 水手再簽平野佳壽

2020-01-31 08:48

NBA／9人首度入選明星賽 2010年以來首見

2020-01-31 16:05

澳網／40度熱瘋 哈蕾普：豔陽高溫幾乎殺了我

2020-01-30 20:30

NBA／8年生涯首次大三元 里拉德：非追逐的目標

2020-01-30 23:59

MLB／7台將亮相大聯盟春訓 2月中旬開工

2020-01-31 11:00

MLB／西雅圖城市杯露端倪 陳偉殷可望加盟水手

2020-01-31 00:08

澳網／小將珂寧拍下球后 首闖決賽對上前球后

2020-01-31 00:06

中職／獅簽第三洋投 蝴蝶球左投具美、韓職資歷

2020-01-31 12:42

向傳奇布萊恩致敬 愛爾達將播出生涯最終戰

2020-01-30 17:50

中職／土投百救援成功 陳禹勳有機會成第2人

2020-01-30 19:21

桌球／德國公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙進8強

2020-01-30 18:48

MLB／保證偷暗號不會重演 貝克：有我看著

2020-01-31 11:06

NBA／伊巴卡26分領銜 暴龍退騎士收9連勝

2020-01-31 11:08

湖人老闆、總管 發文哀悼布萊恩父女

2020-01-31 10:27

中職／潘威倫的大挑戰 2000局加3萬投球數

2020-01-30 18:39

籃球／布萊恩驟逝國內球星難接受 呂政儒球鞋寫字致敬

2020-01-30 18:02

韓職／季後赴美訓練一個月 金宰煥仍想再拚大聯盟

2020-01-30 19:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top