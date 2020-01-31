MLB／金廣鉉今赴美 先隨SK練球再向紅雀報到

金廣鉉日前與另一名大聯盟韓籍左投柳賢振一同赴日本沖繩訓練，今天則搭機赴美，準備迎接他的第一個美職球季。 美聯社 分享 facebook

南韓31歲投手金廣鉉在去年底第二度申請入札挑戰大聯盟，與紅雀隊簽下兩年約圓「美」夢，日前他與另一名大聯盟韓籍左投柳賢振一同赴日本沖繩訓練，今天則搭機赴美，準備迎接他的第一個美職球季。

金廣鉉為前韓職SK飛龍隊王牌左投，去年在世界12強賽複賽對中華隊僅先發3.1局被敲8安、失3分，承擔敗投，但沒影響他旅美的機會，12月時以2年800萬美元合約加盟紅雀。

今年金廣鉉預計與馬丁尼茲（Carlos Martinez）競爭紅雀第5號先發，他指出：「我會盡全力爭取進入先發輪值，我的職業生涯幾乎都是先發，也對於擔任先發最有信心。」他也提到，若能擠進輪值中，目標是維持健康且不跳過一次輪值。

為了迎接生涯第一個大聯盟球季，金廣鉉在本月6日前往沖繩，與今年轉戰藍鳥隊的左投柳賢振一同訓練，相差一歲的兩人過去就有交情，金廣鉉更認為，兩人的友情在沖繩又提升到另一個層次。

「我向他請教在美國的生活，我們也花了很多時間聊了不同的事情，雖然我們過去就是朋友，但沒機會有深入的對話，我感覺我們今年能更親近。」兩人分屬不同聯盟，金廣鉉也表示，對兩人來說，最好的狀況就是在世界大賽正面碰頭。

紅雀春訓將在佛羅里達進行，投捕報到日為2月11日，金廣鉉今天就提前啟程赴美，將先與他的母隊SK飛龍在紅雀春訓場地外100公里的地點訓練。