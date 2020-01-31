MLB／天使球場噓太空人 道奇粉絲確定「報仇」

道奇隊粉絲下個球季集體在天使棒球場猛噓太空人隊的「復仇計畫」已獲確認。 截圖自Pantone 294網站 分享 facebook

休士頓太空人隊在2017年世界大賽時，偷取洛杉磯道奇隊的暗號作弊，道奇隊粉絲下個球季集體在天使棒球場猛噓太空人隊的「復仇計畫」已獲確認，就連洛杉磯天使隊都對計畫表示歡迎。

由於賽程安排，屬於不同聯盟的道奇隊與太空人隊，下個球季的季賽不會碰頭。然而專門在客場為道奇隊加油的潘東294（Pantone 294）粉絲團查出，4月3日新球季天使棒球場開幕戰的嘉賓正是太空人隊。

潘東429最高紀錄曾出動2200名死忠粉絲為道奇隊踢館加油，但這次計畫將動員不到1000人。粉絲團長賈西亞（Desiree Garcia）說，天使隊已同意在一壘後面看台最上端，為他們保留800個以下座位。她說，洛杉磯時報一星期前相關報導出爐後，天使隊主動與粉絲團連絡並邀請光臨。

潘東429粉絲團是天使棒球場常客，屆時他們將租用遊覽車隊，從5號公路一路殺至天使棒球場。他們將在棒球場看台舖上道奇隊大旗，一起呼口號，並連續九局猛開太空人隊汽水。道奇隊7月去天使棒球場踢館時，粉絲團計畫訂購1200張門票。

天使隊發言人喬茲柯（Adam Chodzko）說，棒球迷永遠受到他們歡迎，但所有粉絲都必須尊守秩序。賈西亞說，道奇隊粉絲只是去發洩一下心中怒火，她不預期會有脫序行為。

潘東429網站現在貼出一張太空人隊員捧獎杯照片，但被加上「作廢」（void）大字。不過賈西亞表示，他們不希望過度強調去噓太空人隊這個目的，而是喊出要為依照正確方式比賽的球隊加油。