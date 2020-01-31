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MLB／水手輪值缺一人 陳偉殷競爭先發難度高

2020-01-31 11:05聯合報 記者蘇志畬／即時報導

水手隊目前先發輪值仍有空缺，不過陳偉殷要拚回先發仍有難度。
水手隊目前先發輪值仍有空缺，不過陳偉殷要拚回先發仍有難度。
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旅美左投陳偉殷將以小聯盟合約加入水手隊，只待體檢通過後公布，其中附帶大聯盟春訓邀請，要力拚生涯第八次進入大聯盟開季名單，水手隊目前先發輪值仍有空缺，陳偉殷有機會挑戰生涯60勝、900K兩道關卡。

水手隊總經理迪波托（Jerry Dipoto）上周才表示，即將補進一批新投手，接下來陸續收進馬格維修斯（Nick Margevicius）、平野佳壽以及陳偉殷。

陳偉殷自2012年旅美以來，除了2018年因手肘復健進度趕不及在開季出發，八年來有七次進入開季名單，2012、2013、2015、2017、2019年更是唯一一位入選開季名單的台將。

水手隊目前先發輪值還剩一名空缺，前四順位依序為岡薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、謝菲爾德（Justus Sheffield）以及去年底簽下的葛瑞夫曼（Kendall Graveman），前三人都是左投。

陳偉殷雖然有過七年先發投手資歷，不過去年球季在馬林魚隊出賽45場都擔任後援投手，防禦率6.59不盡理想，今年春訓陳偉殷必須要證明自己能重拾狀態，畢竟同時競爭第五號先發的還有鄧恩（Justin Dunn）、馬格維修斯（Nick Margevicius）、柯特斯（Nestor Cortes）以及瓦德茲（Phillips Valdez）。

陳偉殷生涯累積219場出賽、1064.2局、846次三振都是台灣球員最多，但勝投仍卡在59勝，今年如能擠進先發，除了有望跨過60勝關卡，還能挑戰王建民保有的台灣投手最多68勝。

陳偉殷水手大聯盟

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