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MLB／就愛亞洲投手 水手簽下平野佳壽

2020-01-31 08:48聯合報 記者蘇志畬／即時報導

水手隊不僅以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請簽下陳偉殷，同時也以一年160萬美元（約台幣4835萬元）簽下日籍投手平野佳壽，加上原有的菊池雄星，陣中已有三名亞洲投手。

水手隊與平野佳壽簽下的合約中，另包含總額95萬美元的激勵獎金，如果平野佳壽被交易，還可獲得25萬美元，激勵獎金部份，出賽30、35場可各拿5萬，45、50場可各拿7萬5，55場拿10萬，60場拿15萬，而擔任終結者20場5萬，25、30場各7萬5，35場10萬，40場15萬。

平野佳壽要爭取激勵獎金仍有希望，水手隊目前無明確終結者，馬吉爾（Matt Magill）、圖伊瓦拉拉（Sam Tuivailala）是可能人選，另一位競爭者亞當斯（Austin Adams）則因膝蓋傷勢要到季中才會歸隊。

平野佳壽在日職度過11個年頭後，在2018年挑戰大聯盟，繳出4勝3敗、32中繼、3救援，防禦率2.44的好表現，不過35歲的他去年成績下滑，5勝5敗、15中繼、1救援，防禦率4.75，53局投出61次三振則是正向數據。

水手總經理迪波托（Jerry Dipoto）表示：「我們很開心有平野佳壽的加入，相信他能結合豐富的經驗以及讓對手揮空的能力，為我們的牛棚帶來穩定性。」

水手大聯盟

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