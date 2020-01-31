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MLB／大聯盟新規則 有利大谷翔平重拾二刀流

2020-01-31 08:11聯合報 記者蘇志畬／即時報導

天使隊尚未正式公布新球季大谷翔平的使用說明書，不過確定的是，會以先發投手兼指定打擊身分上場，而今年球季大聯盟規則的改變，讓天使隊有更充裕的時間能夠幫助大谷翔平調整姿態，準備好「二刀流」重出江湖。

大谷今年會以投手身分上場，中間兼任指定打擊，天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）透露，規則的新變動，讓大谷能夠以二刀流身分登錄時，以投手身分放在傷兵名單，在小聯盟投復健賽，慢慢重建手臂強度，但依舊以指定打擊身分在大聯盟出賽。

大谷翔平今年開季有可能趕不上以投手身分出賽，但打擊絕對沒問題，前年進行韌帶重建手術後，去年整季仍以打者身分上場，投球方面的復健計畫則因9月時左膝蓋受傷而推遲了幾個月，直到12月才完成。

不過大聯盟規定球員要登錄為二刀流，必須需前一年或該年度，至少在大聯盟投20局、且出賽20場每場3個打席以上，才能取得資格，天使隊正在爭取大谷翔平因去年受傷關係，能夠取得豁免權，開季直接以二刀流身分登錄。

另一個好處是，大聯盟今年放寬到26人名單，但限制只能帶13名投手，而二刀流球員不被算入投手額度中，有了大谷翔平等於多一名投手。

大谷翔平在新人年同時兼任投打，一周指定打擊出賽三到四場，先發一次，十場先發拿下四勝兩敗，防禦率3.31，送出63次三振，加上22轟、61打點的成績拿下新人王。

今年球季外界預期使用方式會比新人年更加保守，不過新任總教練麥登（Joe Maddon）曾說，會考慮讓大谷在先發的同一天上場打擊，艾普勒則說，目前還決定大谷翔平的使用方式還太早了一點。

大谷翔平大聯盟天使

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