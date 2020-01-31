MLB／7台將亮相大聯盟春訓 2月中旬開工

加上投效水手的陳偉殷，新球季預計將有七名台灣球員參與大聯盟春訓，力拚進入開季26人名單，江少慶和黃暐傑2月12日各自向老虎和遊騎兵春訓基地報到，為最早開工的一批，陳偉殷、胡智為、朱立人為2月13日，野手林子偉和張育成則為2月17日。

大聯盟今年並未安排海外開幕戰，30隊在3月27日同日展開賽季，因此開訓日程也相去不遠，投、捕手多數都在美國時間2月12或13日開工，以紅人的15日最晚，野手則在2月17、18日先後開訓。

去年九名參與大聯盟春訓的台將裡，王維中和曾仁和目前仍待業中，其他七人今年繼續向大聯盟春訓報到，但40人名單內成員僅剩林子偉和張育成，已無下放權的林子偉今年將面臨關鍵的一年，有機會常駐大聯盟，也可能在表現不振時面臨指定讓渡。

今年參與大聯盟春訓的四名台灣投手裡，僅剩江少慶不具備大聯盟資歷，他在去年世界12強棒球賽投出身價，儘管有來自日職球隊的招手，但仍決定再拚走完上大聯盟的最後一哩路，與老虎簽下小聯盟合約，這也將是他旅美生涯首度效力印地安人以外的球隊，尋求在新球隊找到「升機」。

換球隊重新出發的球員，除了加盟水手的陳偉殷外，還有轉戰教士的胡智為，這也將是他旅美生涯效力的第四支球隊。

胡智為效力光芒期間，在2017和2018年皆在大聯盟留下出賽紀錄，但去年遭遇低潮，先遭印地安人釋出，隨後加盟小熊，整季都待在小聯盟，2A與3A合計繳出3勝7敗、防禦率6.87，今年轉戰教士尋求續寫大聯盟履歷。