MLB／領馬林魚薪水 陳偉殷當水手6月有望對老東家

台灣左投陳偉殷下一站飛向西雅圖，以小聯盟合約加盟水手，若能擠進開季26人名單，今年就有機會對上老東家馬林魚，兩隊將在台灣時間6月6日到8日進行三連戰，由馬林魚作東。

馬林魚在去年季後決定與陳偉殷分道揚鑣，但最後一年2200萬美元薪水仍需照付，這筆支出仍掛在馬林魚團隊薪資帳上；如今陳偉殷的新東家出爐，他與水手簽下小聯盟合約，將在西雅圖展開新旅程，能否在此晉升大聯盟，也攸關著馬林魚在陳偉殷身上的支出能否扣點零頭。

根據大聯盟指定讓渡（DFA）規定，若最終走完讓渡程序釋出球員，原東家仍須付完剩餘合約，但若有新球隊簽下，則原東家所支付金額將扣除新東家所付給該名球員的薪水。

水手尚未正式公布與陳偉殷簽約，但預料為一紙小聯盟合約，若升上大聯盟將領最低保障薪資，而大聯盟本季最低薪資為56萬3500美元。

未來一年還要繼續從馬林魚口袋裡領走大把鈔票，但陳偉殷今年就有機會對上馬林魚出賽，水手相隔兩年再度於跨聯盟比賽對上馬林魚，將在6月6日到8日飛往邁阿密踢館，屆時若陳偉殷留在大聯盟名單，對決老東家勢必備受期待。

兩隊前一次對戰為2017年4月，當時陳偉殷在三連戰的第二場為馬林魚掛帥先發，投完前七局仍是無安打比賽，但因用球數已達100球而退場，該役最終拿下勝投。