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MLB／大聯盟春訓2月中展開 台將可望達7人

2020-01-30 18:22聯合報 記者葉姵妤／即時報導

王維中有機會續留美職發展 報系資料照
王維中有機會續留美職發展 報系資料照
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大聯盟春訓將在2月中展開，旅美左投陳偉殷的「下一站」已有消息，可望重返美職加入水手隊，並參與今年大聯盟春訓，如此一來，今年至少有7名旅美球員參與大聯盟春訓，另有王維中、曾仁和及張進德等3名球員還在尋求新球季合約。

去年共有9名台灣球員參與大聯盟春訓，寫下歷來新高，包括投手陳偉殷（馬林魚）、王維中（運動家）、江少慶（印地安人）、黃暐傑（遊騎兵）、曾仁和（小熊）、胡智為（印地安人）及野手林子偉（紅襪）、張育成（印地安人）、朱立人（印地安人）。

去年雖然只有陳偉殷搶進大聯盟開季25人名單，但包括王維中、林子偉、張育成及黃暐傑都有大聯盟出賽紀錄，其中張育成及黃暐傑更是生涯首度登上大聯盟。

然後旅美球員在去年季後有不少變動，目前只有張育成、林子偉兩名野手還在大聯盟40人名單中，但參與今年大聯盟春訓的人數預計至少有7人。

「最大咖」的陳偉殷去年季後遭馬林魚釋出，今年據傳將轉戰水手，雖合約還未公佈，但有望將參與大聯盟春訓。胡智為去年先後效力於印地安人及小熊，季後遭釋出，再被教士隊網羅，獲邀參與今年大聯盟春訓。

江少慶去年季後成為自由球員，靠著世界12強賽投出身價，轉戰老虎隊，簽下小聯盟約附帶大聯盟春訓邀約，今年再拚登上大聯盟。黃暐傑雖在季後未獲換約，但3天後就被遊騎兵隊以小聯盟簽回，附帶大聯盟春訓，捕手朱立人則是連兩年受邀參與大聯盟春訓。

至於王維中去年重返美職發展，先後待了運動家及海盜隊，整季在大聯盟出賽25場是生涯新高，拿下3勝0敗，防禦率3.77，但季後被移出40人名單，恢復自由身，新球季落腳處未定，但有機會續留美職發展；曾仁和則先後遭小熊及遊擊兵隊釋出，目前在澳職出賽，下一步還未知。

大聯盟印地安人張育成

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