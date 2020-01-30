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MLB／出任太空人教頭 貝克喊話帶回冠軍

2020-01-30 08:46聯合報 記者陳宛晶／即時報導

貝克接手太空人總教練。 美聯社
貝克接手太空人總教練。 美聯社
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太空人今天正式發布新聞稿，證實聘請70歲名教頭貝克（）擔任新任總教練，在風雨飄搖之際出任掌舵者，貝克表示，期望能與球員一起努力，為太空人帶回世界大賽冠軍；若貝克能率太空人進入季後賽，他將是大聯盟史上第一位擁有率領五支球隊進入季後賽履歷的總教練。

太空人今冬捲入違規竊取暗號風暴，總教練辛區（A.J. Hinch）和總管魯諾（Jeff Luhnow）最終丟掉飯碗，教頭職缺在昨天傳出花落貝克，今天球團發出新聞稿證實。

球團老闆克蘭（Jim Crane）表示，「綜觀貝克成功的執教生涯，他具備著我們正在尋覓的教頭特點，他是位贏家，而且最重要的是他也是位領袖，不僅受到球員敬重，每位與他接觸的棒壇人士都尊敬他。」

貝克也透過聲明稿提到，「感謝太空人給我機會，這是一支出色的球隊，擁有一批知道如何贏球的頂尖球員，我為克蘭在這幾周所展現的領導能力喝采，很期待與他一起工作，與球員一起為休士頓帶回冠軍。」

貝克的22年總教練生涯，陸續率領巨人、小熊、紅人和國民隊，全數都曾進入季後賽，率領四隊進入季後賽，已與馬丁（Billy Martin）和強森（Davey Johnson）並列史上第一。他的最近一次執教經歷為2016到2017年執掌國民兵符，儘管連兩季取得國聯東區第一，但皆止步分區系列賽，亟欲再上層樓的國民決定撤換教頭，帶隊成績不差的貝克黯然下台。

太空人確定教頭人選後，下一步還要完成總管徵才，目前領先者傳為大聯盟資深副總伍佛克（Peter Woodfork），前巨人總管伊凡斯（Bobby Evans）也是面試人選。

國民大聯盟巨人

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