MLB／布萊恩爭年資輸了 小熊還能爽用兩年

小熊明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）為年資爭議申請糾紛仲裁，今天結果出爐，布萊恩不意外輸掉仲裁，確定必須等到2021年季後才能取得自由身，也讓他的交易價值上升；布萊恩團隊對此表示，他的心情還好，將會專注在訓練上，備戰新球季。

2015年球季開打時，在小熊的策略操作之下，將春訓成績亮眼的布萊恩送回小聯盟，等待球季開打12天才讓他演出處女秀，這樣的「精算」讓他的菜鳥球季差一天而無法滿一年年資（172天），布萊恩要到2021年才能成為自由球員，他為此向大聯盟提出申訴，爭取提前在今年季後獲得自由，仲裁結果今天出爐，確認由球團打了勝仗。

美媒對此結果的評價多為「毫不意外」，不少球團都曾策略性延後「大物」新秀初升大聯盟的時間，藉此多握有球員一年「使用權」，布萊恩並非第一人，案規章行事的小熊最終勝出。

儘管與球團為此對簿公堂，但來自布萊恩團隊的人士表示，「他很好，仍會專注在訓練上、備戰新球季，不論結果怎樣，他不會有負面情緒。」小熊球團則尚未對此發言。

布萊恩已在架上拍賣多時，確定要到2021年季後才能進入自由市場後，也讓他的交易價值大增；當地報導指出，「布萊恩預計今年春天都是待售狀態，小熊尋求用他換回頂級新秀，鬆綁團隊薪資。」