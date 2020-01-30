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紅人史無前例砸錢補強 強勢問鼎分區冠軍

2020-01-30 07:00蔡政益

紅人隊向來不愛砸錢在自由球員市場上，2010-2019這十年期間花在自由球員的金額只有1億2100萬美元，是全大聯盟最低的。但離奇的是，這個冬季紅人連簽4名大將之後，已在自由球員市場砸了1億6400萬，超過了過去十年的總額。看來已連續6年勝率不到五成的紅人隊，今年要把目標直指國聯中區冠軍了。

紅人隊過去6年的戰績奇差無比，不但年年勝率不到5成，甚至還曾連續4年在分區墊底。2010到2013這四年間，紅人在教頭貝克(Dusty Baker)的帶領下曾三度打進季後賽，但自從他們把貝克炒掉後，戰績就再也回不去了。

在過去貝克(中)當總教練時期，紅人還是季後賽常客，但他離開之後，紅人已經6年沒有...
在過去貝克(中)當總教練時期，紅人還是季後賽常客，但他離開之後，紅人已經6年沒有再嚐過香檳滋味。 歐新社資料照片
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小市場的紅人隊在過去十年不是沒砸過大錢，但都是砸在自家球員身上。像是與當家球星瓦托(Joey Votto)簽了10年2億2500萬的天價合約，也與貝利(Homer Bailey)簽過6年1億500萬的合約。但在自由球員市場上，他們過去十年簽過最大的合約就是2010年才剛從古巴叛逃的查普曼(Aroldis Chapman)了，當年他的合約是6年3025萬。

紅人當初冒險簽下查普曼，回過頭來一看實在是有夠划算，他後來被紅人換到洋基，再被洋...
紅人當初冒險簽下查普曼，回過頭來一看實在是有夠划算，他後來被紅人換到洋基，再被洋基換到小熊，也幫助小熊破除魔咒拿下世界大賽冠軍。 歐新社資料照片
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去年12月，紅人以4年6400萬簽下重砲穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)，創下隊史最貴合約紀錄。後來又以2年1500萬簽下邁利(Wade Miley)補強輪值。月初他們再以3年2100萬取得日籍強打秋山翔吾，最近又以4年6400萬網羅外野好手卡斯特蘭諾斯(Nicholas Castellano)，加總已達1億6400萬，可說是今年補強最積極的球隊之一。

打線是紅人隊最需補強的一環，去年他們團隊OPS+只有88，排在國聯倒數第4。今年他們的中心打線除了既有的瓦托和去年轟出49發全壘打的蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)外，又增添了穆斯塔卡斯和卡斯特蘭諾斯，這四位都有單季30轟及100打點的實力，可說相當有看頭。至於秋山翔吾則有機會擔任開路先鋒，另外還有備受看好的2016年選秀榜眼森澤爾(Nick Senzel)，這一到六棒的陣容相當令人期待。

紅人本季補進穆斯塔卡斯(左)與卡斯特蘭諾斯(右)兩大強打後，團隊打擊戰力實在驚人...
紅人本季補進穆斯塔卡斯(左)與卡斯特蘭諾斯(右)兩大強打後，團隊打擊戰力實在驚人。 2019 Topps Fire 球員卡
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輪值則是紅人最穩固的部份，葛雷(Sonny Gray)、卡斯提歐(Luis Castillo)和包爾(Trevor Bauer)這前三號先發都是王牌等級，現在又有一位可穩定吃局數的邁利加入，讓整體陣容更上一層樓。

由於同區勁敵今年補強不積極，讓紅人隊有機可趁。去年的龍頭紅雀隊只補了金廣炫，同時失去了主力打者歐蘇納(Marcell Ozuna)；拿下外卡的釀酒人隊一口氣失去了穆斯塔卡斯、葛蘭多(Yasmani Grandal)和戴維斯(Zach Davies)這三名大將，而小熊隊則失去投手漢默斯(Cole Hamels)，甚至連教頭麥登(Joe Maddon)都走人；至於去年墊底的海盜就更不用說了，今年基本上沒任何競爭力。

秋山翔吾打擊技巧高超，選球又非常好，也有長打能力和速度，而且他擅長保持身體健康，...
秋山翔吾打擊技巧高超，選球又非常好，也有長打能力和速度，而且他擅長保持身體健康，過去5季都是全勤。 美聯社
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去年紅人隊雖只拿下75勝，但相較於2018年已進步了8勝，且若以得失分差推估的畢氏勝負(Pythagorean W-L)來看，去年他們是該拿下80勝的，而今年他們的勝場數沒有遠遠超過80是說不過去的。在補強特別積極且同區勁敵實力削弱的情況下，紅人隊今年不但有機會重返睽違7年的季後賽，甚至有望拿下國聯中區王座。

紅人秋山翔吾

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。

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