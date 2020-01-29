MLB／美國4眾議員籲勿砍小聯盟球隊 大聯盟態度仍強硬

大聯盟主席曼弗瑞。 路透 分享 facebook 大聯盟去年底向球員工會提出小聯盟縮編計畫，想在2021年大幅砍掉42支球隊，如今引起國會關注，有四位眾議院議員出面發表聲明，捍衛小聯盟球隊的生存權。

大聯盟表態想砍掉短期聯盟，降低農場預算，現在眾議院議員特拉漢（Lori Trahan）、邁金利（David McKinley）、羅斯（Max Rose）和辛普森（Mike Simpson）合組「搶救小聯盟任務聯盟」，要為有失業危機的隊職員們請命。

這四位民意代表發出共同聲明，表示和小聯盟戰在同一陣線，指出過去15年小聯盟吸引超過4000萬球迷進場，為160個地方社區帶來休閒娛樂，並舉例2018年小聯盟貢獻超過4500萬美元的社區回饋，並投入超過15000小時的地方服務。

聲明中支持160支小聯盟球隊全數留用，邁金利指出，「小聯盟球隊對地方社區有重大的影響，提供巨大的經濟和文化效應，砍掉42支隊伍並不是解決之道。」

不過大聯盟官方的態度依舊相當強硬，認為政界沒有必要施壓，主席辦公室發表聲明，「大聯盟有自信，我們能讓小聯盟體系現代化，為我們的球員提升環境，並保護美國的社區棒球，國會最該扮演的角色，應該是鼓勵小聯盟重回談判桌，這樣我們才能繼續商討，對小聯盟球員和社區會帶來什麼真正的影響。」