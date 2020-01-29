MLB／一年300萬美元 紅襪簽回一壘老將莫蘭

莫蘭。 美聯社 分享 facebook

還在找新教頭的紅襪先補足內野戰力，以一年300萬美元（約台幣9014萬元）合約重新簽回自由市場上的舊夥伴莫蘭（Mitch Moreland），其中250萬美元為本季保證薪資，另有明年300萬美元的球隊選擇權或50萬美元買斷金。

為了整理40人名單空間，紅襪指定轉讓23歲的投手新秀雷耶斯（Denyi Reyes），以迎接莫蘭回歸，紅襪總管布隆（Chaim Bloom）親自宣布此項簽約。

34歲的資深一壘手莫蘭過去三個球季待在紅襪，去年因傷錯過49場比賽，繳出2成52打擊率、19轟和58分打點，長打率5成07創下生涯最佳；具有左打優勢的他時常在面對右投時獲得先發機會，讓分擔守位的查維斯（Michael Chavis）移防到二壘等其它位置。

莫蘭也是2018紅襪拿下世界大賽冠軍的班底，該年季後賽他不只有2成94打擊率，還在世界大賽第四戰，客場七局上敲出代打三分彈，率領紅襪展開反攻，最後球隊逆轉，也進一步取得聽牌優勢。

不過紅襪日前傳出奪冠當年使用影像重播室偷竊對手暗號，目前正在接受大聯盟調查，之後會不會有進一步裁決還不得而知。

簽下莫蘭之後，以降低團體薪資為目標的紅襪目前仍高居2億3327萬美元，想要避開2.08億美元豪華稅門檻還需要努力。