MLB／老帥貝克接掌太空人 只剩紅襪教頭仍懸缺

老教頭貝克將執太空人兵符。 路透 分享 facebook 太空人新任總教練人選呼之欲出，將由名教頭貝克（Dusty Baker）重回大聯盟執教，雙方目前仍在確認合約細節，尚待球團正式宣布。

「USA TODAY Sports」率先取得內部消息，貝克已經通過太空人球團甄試，頂替偷暗號弊案爆發後，原教頭辛區（A.J. Hinch）禁賽並被革職所留下的空缺。

除了貝克之外，太空人日前也面試過不少前大聯盟教頭，包含執教過金鶯的休瓦特（Buck Showalter），還有前藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）、前天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）和前遊騎兵總教練班尼斯特（Jeff Banister）。

貝克擁有22年大聯盟教頭經驗，過去曾領軍巨人、小熊、紅人和國民，留下1863勝1636敗戰績，勝率為5成32，三度拿下國聯最佳總教練，不過季後賽只帶出23勝32敗的他，並未率領子弟兵登上世界大賽冠軍。

2017年卸下國民兵符的貝克，重返大聯盟立刻成為30支球隊中最老的總教練，比65歲的天使教頭麥登（Joe Maddon）還多了五歲。

太空人目前要從偷暗號風暴中試圖重新立足，找來經驗豐富的貝克接替掌舵，獲得美媒好評，就看他是否能穩住這支美聯冠軍的軍心。

受到偷暗號弊案頓失教頭的三支隊伍，目前大都會和太空人都已經趕在春訓展開前找到新人選，只剩紅襪還沒有下文，消息來源指出，他們在這周並不會有決案。