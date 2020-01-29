唐納森風光加盟雙城 一段精彩的大聯盟旅程

對於職業球員，能夠從一而終是件難得且幸福的事，如洋基基特（Derek Jeter）、李維拉（Rivera）、大都會萊特（David Wright）、雙城茂爾（Joe Mauer）、勇士瓊斯（Chipper Jones）等，誠然從來都沒有換過球衣的「忠誠感」的確珍貴，但在商言商的生態下轉隊是常態，人們記得的是紅襪的歐提茲（David Ortiz）和藍鳥時期的巴提斯塔（Jose Bautista），鮮少有人記得歐提茲待過雙城，以及巴提斯塔穿海盜黃黑球衣打的那400場比賽（或是更久以前的金鶯、魔鬼魚、皇家）。

雙城前陣子以隊史自由球員最大合約（四年9200萬附帶第五年球隊選擇權）的價碼簽下唐納森（Josh Donaldson），打破原本的隊史紀錄─桑塔納（Ervin Santana）的四年5400萬，唐納森在記者會上表示：「這兒（雙城主場，Target Field）對我意義非凡，是我首次入選明星賽的地方（2014年），也是前輩基特的最後一次明星賽。」「我想要贏球，不喜歡輸的感覺，會竭盡所能幫助球隊。」

雙城以4年9200萬美元的天價合約天下唐納森(左)，總教練波德利(右)對這位前美聯MVP的到來是非常開心。 美聯社 分享 facebook

現年34歲的唐納森，已征戰大聯盟九個年頭，累積1038場出賽、1048支安打、219發全壘打，參加過三屆明星賽、兩次全壘打大賽、一座美聯MVP，兩度銀棒獎、漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）和防守聖經獎（Fielding Bible Award）各一。無論是崛起的運動家風采、耀眼的北國藍鳥火花、一閃即逝的印地安人光景、勇奪東山再起獎（Comeback Player of the Year）的勇士時期，都在球迷心中有或多或少的份量和重要性。

但其實，唐納森的職業生涯初期，和現在有很大的不同：選秀是被小熊選中，而且當時的守位是捕手。

雙城將是唐納森大聯盟生涯的第5支球隊，前4支球隊分別是運動家、藍鳥、印地安人、勇士，但他最早是小熊在2007年第48順位選進的球員。 美聯社 分享 facebook

1985年的12月，唐納森誕生於佛羅里達，高中時期是個三棲運動員，縱橫美足、籃球和棒球，是隊上的主力游擊手兼投手，美足與棒球都有締造校史紀錄。進大學後則改練捕手和三壘，大二那年敲出10轟是隊上最多，蹲捕方面則有近四成的阻殺率，攻守兩端皆具備水準以上的評價，2006年參與夏季聯盟（Cape Cod Baseball League）表現搶眼、入選明星隊，芝加哥小熊在2007年選秀會第一輪第48順位選進唐納森，順位附近有41順位運動家杜利托（Sean Doolittle）、54順位遊騎兵杭特（Tommy Hunter）等人。

唐納森第一個小聯盟賽季（2007）出賽53場敲出9轟，打擊率3成35，保送（39）比三振（38）多，隔年季中被當作交易籌碼，小熊用唐納森、穆頓（Matt Murton，2010年轉效阪神虎，揚名日本職棒）、帕德森（Eric Patterson）和賈拉佛（Sean Gallagher）向運動家換來哈登（Rich Harden）與高汀（Chad Gaudin）。

轉披運動家戰袍的唐納森在2010年被叫上大聯盟、頂替受傷的鈴木清（Kurt Suzuki），生涯首安就是全壘打，不過唐納森在大聯盟共以捕手身分亮相10場（6場蹲滿整場），阻殺率33%（被發動盜壘12次，抓到4次），經綜合小聯盟的表現評估，球團認為他在捕手這個位置發展性有限，2012年春訓正式確定改練三壘，也因為這個決策，讓球迷日後得以看到唐納森在三壘防區演出一個又一個精采美技。

唐納森剛到運動家時仍然是擔任捕手工作，還好球隊相當有遠見，讓他轉任三壘手。 歐新社資料照片 分享 facebook

昔日以捕手之姿參加選秀，而唐納森卻是用三壘手的身分打響名號，風光加盟雙城，不但可以讓團隊火力更上一層樓，守備功夫亦能扮演投手群的堅強後盾，並在休息室與另一名老將克魯茲（Nelson Cruz）一同傳承經驗和觀念、協助年輕球員成長茁壯，新球季的雙城即便面對同區白襪的雄心挑戰、印地安人的捲土重來，仍有樂觀的本錢。