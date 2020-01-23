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MLB／被偷暗號怪自己 國民教頭：但不能非法

2020-01-23 12:08聯合報 記者藍宗標／即時報導

馬丁尼茲。 路透
馬丁尼茲。 路透
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國民隊去年在世界大賽扳倒太空人隊，奪下隊史首座冠軍，季後卻傳出太空人在2017年世界大賽非法偷暗號一事，最近也獲大聯盟官方證實，相關調查報告震撼全美；國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）不諱言，各隊偷暗號是比賽的一部分，防不住對手其能怪自己，但偷暗號不能超越底線。

國民對太空人打滿七戰勝出，兩隊都在客場贏球，占有四場主場優勢的太空人在休士頓全軍覆沒，挑戰隊史第二冠失利，官方調查這次世界大賽未再出現非法行為。

美國媒體NBC指出，國民在去年世界大賽特別留意太空人是否偷暗號，即使對方透過非法手段也無法得逞，投手教練梅納特（Paul Menhart）要求每位投手都要有自己的暗號，而且是非傳統暗號，讓對手透過科技也無法破解。

馬丁尼茲認為，偷暗號是行之有年的做法，二壘跑者想把暗號傳給打者，攻占一壘也想抓到投手投變化球，才能盜壘成功，他說：「如果暗號被偷，我會怪自己，這是可以掌控、也是應該掌控的事。」

太空人2017年在休士頓主場外野區利用攝影機偷暗號，引發軒然大波，馬丁尼茲強調，這些「看不見的手法」才是最大問題。

球場上偷暗號的手段愈來愈多，馬丁尼茲認為，利用電子設備偷暗號絕非突然發生，但各隊必須遵守規則，大聯盟官方已經表明立場，任何做法只要跨過紅線，他們一定會介入。

馬丁尼茲國民世界大賽

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