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MLB／沒收太空人、紅襪冠軍？官方打臉洛城市議會

2020-01-23 10:24聯合報 記者藍宗標／即時報導

沒收太空人、紅襪冠軍？大聯盟官方打臉洛城市議會，圖為2018年洛磯在世界大賽。 ...
沒收太空人、紅襪冠軍？大聯盟官方打臉洛城市議會，圖為2018年洛磯在世界大賽。 美聯社
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太空人隊非法偷暗號事件餘波盪漾，不但造成三位總教練下台，洛杉磯市議會還通過決議，呼籲大聯盟官方收回2017年太空人、18年紅襪隊世界大賽冠軍，把這兩座冠軍盃還給道奇隊；大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天表明立場，將遵循悠久傳統，不會改變已經發生的事。

這起震撼美國棒壇的醜聞，隨著大聯盟第一波調查報告出爐，讓太空人隊史首冠蒙羞，接下來就等各隊二月展開春訓前，大聯盟會對紅襪做出什麼處分，但太空人教頭辛區（A.J. Hinch）、紅襪總教練柯拉（Alex Cora）、大都會教頭貝爾川（Carlos Beltran）已遭開除，為自己當年在太空人的離譜行為負責。

道奇在2017、18年世界大賽連續敗北，總教練羅伯茲（Dave Roberts）、達比修、克蕭名聲受損，但洛城市議會昨天做出回復道奇名譽的決議後，「洛杉磯每日新聞」就撰文指出，歷史不可能翻盤，球迷不必有太多期待，大聯盟官方今天也立刻明確回應。

曼弗瑞強調，不可能撤銷太空人、紅襪奪冠的理由是「就算這麼做，也完全不清楚道奇能不能拿到冠軍。」

他表示，對紅襪的調查還未結束，在無法證明任何非法行為前，不能隨便沒收冠軍。

大聯盟紅襪道奇

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