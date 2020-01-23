MLB／大都會找到新教頭 阿隆索：我好愛他

大都會新教頭羅哈斯。 美聯社 分享 facebook 大都會成為三支教頭懸缺的隊伍中最先找到新人選的，總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）今天宣布，由38歲的羅哈斯（Luis Rojas）出任，雙方簽下兩年合約，附帶球團選擇權。

羅哈斯是前大聯盟球員阿魯（Felipe Alou）的兒子，同父異母的哥哥摩西斯（Moises Alou）也曾是大都會外野手。

羅哈斯待在大都會農場體系13年，長期擔任小聯盟教練和教頭，去年才加入大都會教練群，范維格南形容，「他整個生涯都在為了當教頭而訓練，他來自一個傳奇的家族，受到球員尊重和信任，他是我們相當有信心的一個人選，以他的能力能率領我們球隊。」

由於父親過去也曾當過大聯盟教頭，羅哈斯和阿魯現在成為大聯盟史上第六對總教練父子檔，另外兩對的兒子代表現在也正在大聯盟執教，分別為紅人的貝爾（David Bell）和洋基的布恩（Aaron Boone）。

從推特上就能看出球員對羅哈斯的喜愛，新人王阿隆索（Pete Alonso）寫下，「他是我2017和2018年在2A時的總教練，在他麾下打球相當良好，他丟打擊練習也很優秀。」就連去年季中才轉隊來的史卓曼（Marcus Stroman）也表示，「是羅哈斯！愛死了，去年就很喜歡在板凳區和他在一塊，總是能給予教導，知識相當豐富，今年賽季我更興奮了。」

三支因偷暗號風波造成總教練下台的隊伍中，大都會最後才遭到波及，卻也最先找到替代人選，太空人和紅襪則都還在尋覓階段。